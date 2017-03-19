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Стадион:
Португалия
 
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Венгрия
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-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Венгрия, который состоится 25.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Португалия - Венгрия
Португалия
95.8% (114)
Ничья:
2.5% (3)
Венгрия
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
30.3% (36)
Португалия:
26.9% (32)
Португалия:
16% (19)
Португалия:
9.2% (11)
Португалия:
6.7% (8)
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