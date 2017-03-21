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2016-2017
Стадион:
Люксембург
 
Позже
Франция
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-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Люксембург - Франция, который состоится 25.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Люксембург - Франция
Люксембург
3.4% (4)
Ничья:
0.8% (1)
Франция
95.8% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
25.2% (30)
Франция:
16.8% (20)
Франция:
16% (19)
Франция:
7.6% (9)
Франция:
6.7% (8)
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