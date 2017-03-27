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Тамбов
 
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Енисей
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До начала матча осталось 3 часа 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тамбов - Енисей, который состоится 27.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Тамбов - Енисей
Тамбов
44.2% (95)
Ничья:
40.9% (88)
Енисей
14.9% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (83)
Тамбов:
25.1% (54)
Тамбов:
13.5% (29)
Енисей:
6.5% (14)
Енисей:
6% (13)
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