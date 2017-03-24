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Тосно
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Динамо Москва, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Динамо Москва
Тосно
23.3% (27)
Ничья:
44% (51)
Динамо Москва
32.8% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.3% (41)
Динамо Москва:
14.7% (17)
Динамо Москва:
11.2% (13)
Тосно:
9.5% (11)
Тосно:
8.6% (10)
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