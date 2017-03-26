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Состав команд
Мордовия
- Основной состав
- 28 Леонов Артём Вратарь
- 87 Лебедев Юрий Защитник
- 23 Навлётов Руслан Защитник
- 13 Багаев Алан Защитник
- 19 Осипов Евгений Защитник
- 95 Петров Илья Полузащитник
- 29 Кренделёв Александр Полузащитник
- 7 Дегтярёв Александр Полузащитник
- 34 Сабитов Ренат Полузащитник
- 57 Деобальд Павел Полузащитник
- 47 Сысуев Владислав Полузащитник
- Запасные игроки
- 2 Иванов Андрей Геннадьевич Защитник
- 4 Чалов Даниил Защитник
- 11 Игнатович Павел Полузащитник
- 9 Лукьянов Иван Нападающий
- 10 Амбарцумян Армен Нападающий
- Vladislav Adaev
- 31 Roman Kalyuzhnyi
- Главный тренер: Мустафин Марат
Факел
- Основной состав
- 16 Кобзев Александр Вратарь
- 71 Багаев Михаил Защитник
- 5 Иванов Дмитрий Защитник
- 13 Шахов Виталий Защитник
- 27 Тихий Дмитрий Защитник
- 55 Осипенко Максим Защитник
- 6 Каюмов Дмитрий Полузащитник
- 91 Свежов Виктор Полузащитник
- 90 Соловьёв Иван Полузащитник
- 89 Касьян Александр Нападающий
- 77 Болов Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Мельниченко Виталий Вратарь
- 22 Дранников Иван Защитник
- 93 Бурнаш Георгий Защитник
- 9 Нагибин Иван Полузащитник
- 17 Бирюков Михаил Нападающий
- 10 Арустамян Артур Нападающий
- 87 Саталкин Никита Нападающий
- Главный тренер: Гусев Павел
Предыдущие игры
Мордовия (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 19.03.2017 Кубань 2:0 Мордовия ФПД
- 12.03.2017 Мордовия 1:0 Нефтехимик ФПД
- 08.03.2017 Мордовия 0:0 Сибирь ФПД
- 26.11.2016 ФК Химки 4:3 Мордовия ФПД
- 19.11.2016 Мордовия 0:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.11.2016 Тамбов 2:1 Мордовия ФПД
- 09.11.2016 Мордовия 0:2 Тосно ФПД
- 05.11.2016 Мордовия 1:4 Спартак-2 ФПД
- 30.10.2016 Мордовия 1:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 22.10.2016 Волгарь 1:2 Мордовия ФПД
- 15.10.2016 Мордовия 2:2 Зенит-2 ФПД
- 08.10.2016 Балтика 1:2 Мордовия ФПД
- 02.10.2016 Мордовия 0:1 Динамо Москва ФПД
- 26.09.2016 Енисей 4:0 Мордовия ФПД
- 17.09.2016 Мордовия 1:1 Тюмень ФПД
- 10.09.2016 Шинник 1:0 Мордовия ФПД
- 03.09.2016 Мордовия 0:0 Сокол ФПД
- 28.08.2016 Факел 1:2 Мордовия ФПД
- 21.08.2016 Мордовия 1:3 Кубань ФПД
- 17.08.2016 Нефтехимик 1:0 Мордовия ФПД
Факел (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 19.03.2017 Факел 2:0 Сибирь ФПД
- 12.03.2017 ФК Химки 0:0 Факел ФПД
- 08.03.2017 Факел 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 25.11.2016 Тамбов 4:0 Факел ФПД
- 19.11.2016 Факел 0:0 Тосно ФПД
- 13.11.2016 Спартак-2 1:0 Факел ФПД
- 09.11.2016 Факел 0:1 Луч-Энергия ФПД
- 05.11.2016 Спартак-Нальчик 1:2 Факел ФПД
- 30.10.2016 Факел 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.10.2016 Балтика 0:0 Факел ФПД
- 15.10.2016 Факел 2:1 Динамо Москва ФПД
- 08.10.2016 Енисей 2:0 Факел ФПД
- 02.10.2016 Факел 0:0 Тюмень ФПД
- 26.09.2016 Шинник 0:2 Факел ФПД
- 17.09.2016 Факел 1:2 Сокол ФПД
- 10.09.2016 Нефтехимик 1:2 Факел ФПД
- 03.09.2016 Кубань 0:0 Факел ФПД
- 28.08.2016 Факел 1:2 Мордовия ФПД
- 21.08.2016 Сибирь 1:1 Факел ФПД
- 17.08.2016 Факел 2:0 ФК Химки ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|28
|17
|8
|3
|44 - 20
|59
|2.
|Тосно
|1:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|46 - 20
|57
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|33 - 22
|46
|4.
|Факел
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|27 - 22
|42
|5.
|Шинник
|0:1 Заявка
|28
|11
|9
|8
|30 - 24
|42
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 33
|41
|7.
|Енисей
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|31 - 30
|38
|8.
|Кубань
|1:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 28
|38
|9.
|ФК Химки
|1:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|26 - 31
|37
|10.
|Тюмень
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 31
|37
|11.
|Тамбов
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|25 - 23
|36
|12.
|Луч-Энергия
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|20 - 28
|35
|13.
|Зенит-2
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|30 - 32
|34
|14.
|Сибирь
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|22 - 28
|33
|15.
|Спартак-Нальчик
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|20 - 25
|30
|16.
|Волгарь
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|27 - 37
|29
|17.
|Сокол
|Заявка
|27
|5
|13
|9
|28 - 39
|28
|18.
|Мордовия
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 38
|26
|19.
|Балтика
|Заявка
|28
|4
|13
|11
|18 - 29
|25
|20.
|Нефтехимик
|0:1 Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 37
|22
|21.
|Волга НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мордовия - Факел, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мордовия - Факел, который состоится 26.03.2017.
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Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на матч очередного тура ФНЛ, в котором сыграют "Мордовия" и "Факел". Текстовую трансляцию игры проведет Тимофеев Антон.
Новости матча
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Прогнозы на матч Мордовия - Факел
Мордовия
35.6% (77)
Ничья:
40.3% (87)
Факел
24.1% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (72)
1:0 Мордовия:
15.7% (34)
2:1 Мордовия:
12% (26)
1:2 Факел:
11.6% (25)
0:1 Факел:
9.3% (20)
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