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Мордовия
 
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Факел
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До начала матча осталось 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мордовия - Факел, который состоится 26.03.2017.
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Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на матч очередного тура ФНЛ, в котором сыграют "Мордовия" и "Факел". Текстовую трансляцию игры проведет Тимофеев Антон.
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Мордовия - Факел
Мордовия
35.6% (77)
Ничья:
40.3% (87)
Факел
24.1% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (72)
Мордовия:
15.7% (34)
Мордовия:
12% (26)
Факел:
11.6% (25)
Факел:
9.3% (20)
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