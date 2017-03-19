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Стадион:
Армения
 
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Казахстан
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Казахстан, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Армения - Казахстан
Армения
74.8% (101)
Ничья:
14.8% (20)
Казахстан
10.4% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
31.9% (43)
Армения:
23.7% (32)
Ничья:
11.9% (16)
Армения:
7.4% (10)
Казахстан:
4.4% (6)
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