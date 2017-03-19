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Стадион: Республиканский стадион
Предыдущие игры
Армения (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Польша 2:1 Армения ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Армения 0:5 Румыния ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Дания 1:0 Армения ОМЧ2Е
- 02.06.2016 Сальвадор 0:4 Армения ТМС
- 29.05.2016 Гватемала 1:7 Армения ТМС
- 25.03.2016 Армения 0:0 Беларусь ТМС
- 11.10.2015 Армения 0:3 Албания Е2ОМ
- 08.10.2015 Франция 4:0 Армения ТМС
- 07.09.2015 Армения 0:0 Дания Е2ОМ
- 04.09.2015 Сербия 2:0 Армения Е2ОМ
- 13.06.2015 Армения 2:3 Португалия Е2ОМ
- 29.03.2015 Албания 2:1 Армения Е2ОМ
- 14.11.2014 Португалия 1:0 Армения Е2ОМ
- 14.10.2014 Армения 0:3 Франция ТМС
- 11.10.2014 Армения 1:1 Сербия Е2ОМ
- 07.09.2014 Дания 2:1 Армения Е2ОМ
- 03.09.2014 Латвия 2:0 Армения ТМС
- 06.06.2014 Германия 6:1 Армения ТМС
- 31.05.2014 Алжир 3:1 Армения ТМС
Казахстан (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Казахстан 2:2 Польша ОМЧ2Е
- 07.06.2016 Китай 0:1 Казахстан ТМС
- 29.03.2016 Грузия 1:1 Казахстан ТМС
- 26.03.2016 Казахстан 1:0 Азербайджан ТМС
- 13.10.2015 Латвия 0:1 Казахстан Е2ОМ
- 10.10.2015 Казахстан 1:2 Голландия Е2ОМ
- 06.09.2015 Исландия 0:0 Казахстан Е2ОМ
- 03.09.2015 Чехия 2:1 Казахстан Е2ОМ
- 12.06.2015 Казахстан 0:1 Турция Е2ОМ
- 12.05.2015 Казахстан 0:0 Буркина-Фасо ТМС
- 31.03.2015 РОССИЯ 0:0 Казахстан ТМС
- 28.03.2015 Казахстан 0:3 Исландия Е2ОМ
- 18.02.2015 Молдова 1:1 Казахстан ТМС
- 16.11.2014 Турция 3:1 Казахстан Е2ОМ
- 13.10.2014 Казахстан 2:4 Чехия Е2ОМ
- 10.10.2014 Голландия 3:1 Казахстан Е2ОМ
- 09.09.2014 Казахстан 0:0 Латвия Е2ОМ
Последние игры между собой
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Дания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|5.
|Армения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|6.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Казахстан, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Армения - Казахстан, который состоится 26.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Армения - Казахстан
Армения
74.8% (101)
Ничья:
14.8% (20)
Казахстан
10.4% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Армения:
31.9% (43)
1:0 Армения:
23.7% (32)
1:1 Ничья:
11.9% (16)
2:0 Армения:
7.4% (10)
1:2 Казахстан:
4.4% (6)
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