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Стадион: Олимпийский (Рим)
0:6
Конец матча
0:1
17' ГолБарак Антонин
0:2
19' ГолДарида Владимир
0:3
24' ГолБарак Антонин
0:4
26' ГолГебреселассие Теодор
0:5
43' ГолКрменчик Михал
45' Желтая карточкаВитайоли Маттео
71' Желтая карточкаПалацци Мирко
76' Желтая карточкаСимончини Давиде
0:6
77' ПенальтиДарида Владимир
89' Желтая карточкаМацца Пьер-Филипо
|
17'
0:1
19'
0:2
24'
0:3
26'
0:4
43'
0:5
45'
71'
76'
77'
0:6
Состав команд
22
Новак
Филип
14
Янкто
Якуб
Сан-Марино 5-4-1
- Основной состав
- 1 Симончини Алдо Вратарь
- 20 Палацци Мирко Защитник
- 2 Чезарини Давиде Защитник
- 6 Симончини Давиде Защитник
- 5 Витайоли Фабио Защитник
- 16 Риналди Данило Защитник
- 11 Дзафферани Томмазо Полузащитник
- 14 Червеллини Микеле Полузащитник
- 8 Доменикони Марко Полузащитник
- 7 Витайоли Маттео Полузащитник
- 9 Стефанелли Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Мураччини Джакомо Вратарь
- 23 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 21 Делла Валле Алессандро Защитник
- 3 Бролли Кристиан Защитник
- 15 Валентини Карло Защитник
- 19 Този Лука Полузащитник
- 22 Мацца Пьер-Филипо Полузащитник
- 18 Голинуччи Алессандро Полузащитник
- 13 Баттистини Микаэль Полузащитник
- 4 Бонини Джованни Полузащитник
- 10 Томассини Фабио Нападающий
- 17 Хирш Хосе Нападающий
- Главный тренер: Манцароли Пьеранджело
Чехия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 4 Гебреселассие Теодор Защитник
- 6 Сивок Томаш Защитник
- 5 Брабец Якуб Защитник
- 22 Новак Филип Защитник
- 9 Дочкал Борек Полузащитник
- 8 Дарида Владимир Полузащитник
- 19 Крейчи Ладислав Полузащитник
- 20 Барак Антонин Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 11 Крменчик Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дробны Ярослав Вратарь
- 16 Коубек Томаш Вратарь
- 18 Челюстка Ондржей Защитник
- 3 Калаш Томаш Защитник
- 2 Глоушек Адам Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 12 Горава Томаш Полузащитник
- 7 Змргал Яромир Полузащитник
- 10 Мареш Петер Полузащитник
- 13 Гушбауэр Йозеф Полузащитник
- 21 Шкода Милан Нападающий
- 15 Пржикрыл Томаш Нападающий
- Главный тренер: Яролим Кароль
Предыдущие игры
Сан-Марино (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Сан-Марино 0:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
- 12.10.2015 Сан-Марино 0:2 Словения Е2ОМ
- 09.10.2015 Швейцария 7:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 08.09.2015 Литва 2:1 Сан-Марино Е2ОМ
- 05.09.2015 Сан-Марино 0:6 Англия Е2ОМ
- 14.06.2015 Эстония 2:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 09.05.2015 Туттокуойо 1:2 Сан-Марино ЛП
- 02.05.2015 Сан-Марино 3:1 Форли ЛП
- 26.04.2015 Реджана 3:2 Сан-Марино ЛП
- 19.04.2015 Сан-Марино 1:1 Гроссето ЛП
- 12.04.2015 Сан-Марино 2:0 Губбио ЛП
- 02.04.2015 Луччезе 3:0 Сан-Марино ЛП
- 31.03.2015 Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино ТМС
- 28.03.2015 Сан-Марино 1:2 Савона ЛП
- 27.03.2015 Словения 6:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 22.03.2015 Терамо 2:0 Сан-Марино ЛП
Чехия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.11.2016 Чехия 2:1 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Чехия 0:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Германия 3:0 Чехия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Чехия 0:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 21.06.2016 Чехия 0:2 Турция Е2
- 17.06.2016 Чехия 2:2 Хорватия Е2
- 13.06.2016 Испания 1:0 Чехия Е2
- 05.06.2016 Чехия 1:2 Южная Корея ТМС
- 01.06.2016 РОССИЯ 1:2 Чехия ТМС
- 27.05.2016 Чехия 6:0 Мальта ТМС
- 29.03.2016 Швеция 1:1 Чехия ТМС
- 24.03.2016 Чехия 0:1 Шотландия ТМС
- 17.11.2015 Польша 3:1 Чехия ТМС
- 13.11.2015 Чехия 4:1 Сербия ТМС
- 13.10.2015 Голландия 2:3 Чехия Е2ОМ
- 10.10.2015 Чехия 0:2 Турция Е2ОМ
- 06.09.2015 Латвия 1:2 Чехия Е2ОМ
- 03.09.2015 Чехия 2:1 Казахстан Е2ОМ
- 12.06.2015 Исландия 2:1 Чехия Е2ОМ
- 31.03.2015 Словакия 1:0 Чехия ТМС
Последние игры между собой
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Северная Ирландия
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|3.
|Чехия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 8
|7
|5.
|Норвегия
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 23
|0
Второй тайм
90'
Сан-Марино производит замену. Червеллини Микеле уходит, и Michael Battistini заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Мацца Пьер-Филипо получает желтую карточку.
84'
Сан-Марино производит замену. Стефанелли Маттиа уходит, и Мацца Пьер-Филипо заменяет его
77'
Г О О О О О Л - Дарида Владимир из команды Чехия забивает пенальти
76'
Симончини Давиде получает желтую карточку.
76'
Чехия производит замену. Барак Антонин уходит, и Горава Томаш заменяет его
71'
Палацци Мирко получает желтую карточку.
68'
Чехия производит замену. Крменчик Михал уходит, и Шкода Милан заменяет его
68'
Чехия производит замену. Янкто Якуб уходит, и Змргал Яромир заменяет его
62'
Сан-Марино производит замену. Риналди Данило уходит, и Томассини Фабио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Витайоли Маттео получает желтую карточку.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гебреселассие Теодор.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Барак Антонин.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарида Владимир.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Барак Антонин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:6 Чехия
Сан-Марино
0.9% (2)
Ничья:
0% (0)
Чехия
99.1% (220)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Чехия:
32.9% (73)
0:4 Чехия:
23.4% (52)
0:2 Чехия:
18% (40)
0:5 Чехия:
8.6% (19)
1:3 Чехия:
3.2% (7)
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