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  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа C
2016-2017
Стадион:
Сан-Марино
0:6
Конец матча
Чехия
0'
0:1
17' Гол
Барак Антонин
0:2
19' Гол
Дарида Владимир
0:3
24' Гол
Барак Антонин
0:4
26' Гол
Гебреселассие Теодор
0:5
43' Гол
Крменчик Михал
45' Желтая карточка
Витайоли Маттео
71' Желтая карточка
Палацци Мирко
76' Желтая карточка
Симончини Давиде
0:6
77' Пенальти
Дарида Владимир
89' Желтая карточка
Мацца Пьер-Филипо
90'+4
Второй тайм
90'
Сан-Марино производит замену. Червеллини Микеле уходит, и Michael Battistini заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Мацца Пьер-Филипо получает желтую карточку.
84'
Сан-Марино производит замену. Стефанелли Маттиа уходит, и Мацца Пьер-Филипо заменяет его
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Дарида Владимир из команды Чехия забивает пенальти
Желтая карточка
76'
Симончини Давиде получает желтую карточку.

76'
Чехия производит замену. Барак Антонин уходит, и Горава Томаш заменяет его
Желтая карточка
71'
Палацци Мирко получает желтую карточку.
68'
Чехия производит замену. Крменчик Михал уходит, и Шкода Милан заменяет его
68'
Чехия производит замену. Янкто Якуб уходит, и Змргал Яромир заменяет его
62'
Сан-Марино производит замену. Риналди Данило уходит, и Томассини Фабио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Витайоли Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крменчик Михал.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гебреселассие Теодор.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Барак Антонин.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарида Владимир.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Барак Антонин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:6 Чехия
Сан-Марино
0.9% (2)
Ничья:
0% (0)
Чехия
99.1% (220)

Вы не участвовали в прогнозе

Чехия:
32.9% (73)
Чехия:
23.4% (52)
Чехия:
18% (40)
Чехия:
8.6% (19)
Чехия:
3.2% (7)
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