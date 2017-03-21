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Стадион:
Азербайджан
 
Позже
Германия
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Азербайджан - Германия, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Азербайджан - Германия
Азербайджан
3.7% (5)
Ничья:
6.7% (9)
Германия
89.6% (120)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
26.1% (35)
Германия:
15.7% (21)
Германия:
10.4% (14)
Германия:
8.2% (11)
Германия:
8.2% (11)
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