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Стадион: Имени Тофика Бахрамова
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Азербайджан (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.11.2016 Северная Ирландия 4:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Чехия 0:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Азербайджан 1:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Сан-Марино 0:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 03.06.2016 Канада 1:1 Азербайджан ТМС
- 29.05.2016 Азербайджан 1:3 Македония ТМС
- 26.05.2016 Азербайджан 0:0 Андорра ТМС
- 26.03.2016 Казахстан 1:0 Азербайджан ТМС
- 17.11.2015 Азербайджан 2:1 Молдова ТМС
- 13.10.2015 Болгария 2:0 Азербайджан Е2ОМ
- 10.10.2015 Азербайджан 1:3 Италия Е2ОМ
- 06.09.2015 Мальта 2:2 Азербайджан Е2ОМ
- 03.09.2015 Азербайджан 0:0 Хорватия Е2ОМ
- 12.06.2015 Норвегия 0:0 Азербайджан Е2ОМ
- 07.06.2015 Сербия 4:1 Азербайджан ТМС
- 28.03.2015 Азербайджан 2:0 Мальта Е2ОМ
- 16.11.2014 Азербайджан 0:1 Норвегия Е2ОМ
- 13.10.2014 Хорватия 6:0 Азербайджан Е2ОМ
- 10.10.2014 Италия 2:1 Азербайджан Е2ОМ
- 09.09.2014 Азербайджан 1:2 Болгария Е2ОМ
Германия (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Германия 2:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Германия 3:0 Чехия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Германия 2:0 Финляндия ТМС
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
- 02.07.2016 Германия 1:1 Италия Е2
- 26.06.2016 Германия 3:0 Словакия Е2
- 21.06.2016 Северная Ирландия 0:1 Германия Е2
- 16.06.2016 Германия 0:0 Польша Е2
- 12.06.2016 Германия 2:0 Украина Е2
- 04.06.2016 Германия 2:0 Венгрия ТМС
- 29.05.2016 Германия 1:3 Словакия ТМС
- 29.03.2016 Германия 4:1 Италия ТМС
- 26.03.2016 Германия 2:3 Англия ТМС
- 13.11.2015 Франция 2:0 Германия ТМС
- 11.10.2015 Германия 2:1 Грузия Е2ОМ
- 08.10.2015 Ирландия 1:0 Германия Е2ОМ
- 07.09.2015 Шотландия 2:3 Германия Е2ОМ
- 04.09.2015 Германия 3:1 Польша Е2ОМ
Последние игры между собой
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Германия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 07.06.2011 Азербайджан 1:3 Германия ЕВРО 2012
- 07.09.2010 Германия 6:1 Азербайджан ЕВРО 2012
- 09.09.2009 Германия 4:0 Азербайджан Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 12.08.2009 Азербайджан 0:2 Германия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 4
|7
|4.
|Чехия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|5.
|Норвегия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 17
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Азербайджан - Германия, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Азербайджан - Германия, который состоится 26.03.2017.
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Прогнозы на матч Азербайджан - Германия
Азербайджан
3.7% (5)
Ничья:
6.7% (9)
Германия
89.6% (120)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Германия:
26.1% (35)
0:3 Германия:
15.7% (21)
1:3 Германия:
10.4% (14)
0:4 Германия:
8.2% (11)
1:2 Германия:
8.2% (11)
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