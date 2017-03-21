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Стадион:
Англия
 
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Литва
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия - Литва, который состоится 26.03.2017.
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Прогнозы на матч Англия - Литва
Англия
95% (113)
Ничья:
2.5% (3)
Литва
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
39.5% (47)
Англия:
31.9% (38)
Англия:
5.9% (7)
Англия:
5% (6)
Англия:
5% (6)
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