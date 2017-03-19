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Стадион:
Черногория
 
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Польша
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Черногория - Польша, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Черногория - Польша
Черногория
9% (11)
Ничья:
30.3% (37)
Польша
60.7% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Польша:
36.9% (45)
Ничья:
23.8% (29)
Польша:
12.3% (15)
Черногория:
6.6% (8)
Польша:
3.3% (4)
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