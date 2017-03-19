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Черногория (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.11.2016 Армения 3:2 Черногория ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Дания 0:1 Черногория ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Румыния 1:1 Черногория ОМЧ2Е
- 29.05.2016 Турция 1:0 Черногория ТМС
- 29.03.2016 Черногория 0:0 Беларусь ТМС
- 24.03.2016 Греция 2:1 Черногория ТМС
- 12.11.2015 Македония 4:1 Черногория ТМС
- 12.10.2015 РОССИЯ 2:0 Черногория Е2ОМ
- 09.10.2015 Черногория 2:3 Австрия Е2ОМ
- 08.09.2015 Молдова 0:2 Черногория Е2ОМ
- 05.09.2015 Черногория 2:0 Лихтенштейн Е2ОМ
- 14.06.2015 Швеция 3:1 Черногория Е2ОМ
- 08.06.2015 Дания 2:1 Черногория ТМС
- 27.03.2015 Черногория 0:3 РОССИЯ Е2ОМ
- 15.11.2014 Черногория 1:1 Швеция Е2ОМ
- 12.10.2014 Австрия 1:0 Черногория Е2ОМ
- 09.10.2014 Лихтенштейн 0:0 Черногория Е2ОМ
- 08.09.2014 Черногория 2:0 Молдова Е2ОМ
- 26.05.2014 Иран 0:0 Черногория ММ
Польша (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.11.2016 Румыния 0:3 Польша ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Польша 2:1 Армения ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Польша 3:2 Дания ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Казахстан 2:2 Польша ОМЧ2Е
- 30.06.2016 Польша 1:1 Португалия Е2
- 25.06.2016 Швейцария 1:1 Польша Е2
- 21.06.2016 Украина 0:1 Польша Е2
- 16.06.2016 Германия 0:0 Польша Е2
- 12.06.2016 Польша 1:0 Северная Ирландия Е2
- 06.06.2016 Польша 0:0 Литва ТМС
- 01.06.2016 Польша 1:2 Голландия ТМС
- 26.03.2016 Польша 5:0 Финляндия ТМС
- 23.03.2016 Польша 1:0 Сербия ТМС
- 17.11.2015 Польша 3:1 Чехия ТМС
- 13.11.2015 Польша 4:2 Исландия ТМС
- 11.10.2015 Польша 2:1 Ирландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Шотландия 2:2 Польша Е2ОМ
- 07.09.2015 Польша 8:1 Гибралтар Е2ОМ
- 04.09.2015 Германия 3:1 Польша Е2ОМ
- 16.06.2015 Польша 0:0 Греция ТМС
Последние игры между собой
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Дания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|5.
|Армения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|6.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Черногория - Польша, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Черногория - Польша, который состоится 26.03.2017.
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Прогнозы на матч Черногория - Польша
Черногория
9% (11)
Ничья:
30.3% (37)
Польша
60.7% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Польша:
36.9% (45)
1:1 Ничья:
23.8% (29)
0:1 Польша:
12.3% (15)
2:1 Черногория:
6.6% (8)
0:2 Польша:
3.3% (4)
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