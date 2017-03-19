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2016-2017
Стадион:
Шотландия
 
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Словения
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шотландия - Словения, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Шотландия - Словения
Шотландия
59.2% (71)
Ничья:
30.8% (37)
Словения
10% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Шотландия:
33.3% (40)
Ничья:
24.2% (29)
Шотландия:
17.5% (21)
Словения:
5.8% (7)
Шотландия:
4.2% (5)
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