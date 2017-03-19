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Стадион: Хэмпден Парк
Предыдущие игры
Шотландия (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.11.2016 Англия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словакия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Шотландия 1:1 Литва ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Мальта 1:5 Шотландия ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Франция 3:0 Шотландия ТМС
- 29.05.2016 Италия 1:0 Шотландия ТМС
- 29.03.2016 Шотландия 1:0 Дания ТМС
- 24.03.2016 Чехия 0:1 Шотландия ТМС
- 11.10.2015 Гибралтар 0:6 Шотландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Шотландия 2:2 Польша Е2ОМ
- 07.09.2015 Шотландия 2:3 Германия Е2ОМ
- 04.09.2015 Грузия 1:0 Шотландия Е2ОМ
- 13.06.2015 Ирландия 1:1 Шотландия Е2ОМ
- 05.06.2015 Шотландия 1:0 Катар ТМС
- 29.03.2015 Шотландия 6:1 Гибралтар Е2ОМ
- 25.03.2015 Шотландия 1:0 Северная Ирландия ТМС
- 25.03.2015 Шотландия 1:0 Северная Ирландия ТМС
- 18.11.2014 Шотландия 1:3 Англия ТМС
- 14.11.2014 Шотландия 1:0 Ирландия Е2ОМ
- 14.10.2014 Польша 2:2 Шотландия Е2ОМ
Словения (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2016 Мальта 0:1 Словения ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словения 0:0 Англия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Словения 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Литва 2:2 Словения ОМЧ2Е
- 05.06.2016 Словения 0:1 Турция ТМС
- 30.05.2016 Швеция 0:0 Словения ТМС
- 28.03.2016 Северная Ирландия 1:0 Словения ТМС
- 23.03.2016 Словения 1:0 Македония ТМС
- 17.11.2015 Словения 1:1 Украина Е2СМ
- 14.11.2015 Украина 2:0 Словения Е2СМ
- 12.10.2015 Сан-Марино 0:2 Словения Е2ОМ
- 09.10.2015 Словения 1:1 Литва Е2ОМ
- 08.09.2015 Словения 1:0 Эстония Е2ОМ
- 05.09.2015 Швейцария 3:2 Словения Е2ОМ
- 14.06.2015 Словения 2:3 Англия Е2ОМ
- 30.03.2015 Катар 1:0 Словения ТМС
- 27.03.2015 Словения 6:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 18.11.2014 Словения 0:1 Колумбия ММ
- 15.11.2014 Англия 3:1 Словения Е2ОМ
- 12.10.2014 Литва 0:2 Словения Е2ОМ
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.02.2012 Словения 1:1 Шотландия Товарищеские матчи. Сборные
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|2.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 2
|6
|4.
|Литва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|5.
|Шотландия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шотландия - Словения, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шотландия - Словения, который состоится 26.03.2017.
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Прогнозы на матч Шотландия - Словения
Шотландия
59.2% (71)
Ничья:
30.8% (37)
Словения
10% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шотландия:
33.3% (40)
1:1 Ничья:
24.2% (29)
1:0 Шотландия:
17.5% (21)
1:2 Словения:
5.8% (7)
2:0 Шотландия:
4.2% (5)
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