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Стадион: Уиндзор Парк
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Состав команд
Северная Ирландия
- Главный тренер: О'Нил Майкл
Норвегия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ярстейн Руне Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- Валсвик Густав Защитник
- 16 Свенссон Юнас Защитник
- 11 Элюнусси Тарик Полузащитник
- Берге Сандер Полузащитник
- 8 Йохансен Стефан Полузащитник
- 13 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 9 Содерлунд Александер Нападающий
- 7 Кинг Джошуа Нападающий
- Главный тренер: Лагербек Ларс
Предыдущие игры
Северная Ирландия (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.11.2016 Северная Ирландия 4:0 Азербайджан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Германия 2:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Чехия 0:0 Северная Ирландия ОМЧ2Е
- 25.06.2016 Уэльс 1:0 Северная Ирландия Е2
- 21.06.2016 Северная Ирландия 0:1 Германия Е2
- 16.06.2016 Украина 0:2 Северная Ирландия Е2
- 12.06.2016 Польша 1:0 Северная Ирландия Е2
- 04.06.2016 Словакия 0:0 Северная Ирландия ТМС
- 27.05.2016 Северная Ирландия 3:0 Беларусь ТМС
- 28.03.2016 Северная Ирландия 1:0 Словения ТМС
- 24.03.2016 Уэльс 1:1 Северная Ирландия ТМС
- 13.11.2015 Северная Ирландия 1:0 Латвия ТМС
- 11.10.2015 Финляндия 1:1 Северная Ирландия Е2ОМ
- 08.10.2015 Северная Ирландия 3:1 Греция Е2ОМ
- 07.09.2015 Северная Ирландия 1:1 Венгрия Е2ОМ
- 04.09.2015 Фарерские острова 1:3 Северная Ирландия Е2ОМ
- 13.06.2015 Северная Ирландия 0:0 Румыния Е2ОМ
- 31.05.2015 Северная Ирландия 1:1 Катар ТМС
- 29.03.2015 Северная Ирландия 2:1 Финляндия Е2ОМ
Норвегия (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.11.2016 Чехия 2:1 Норвегия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Азербайджан 1:0 Норвегия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Норвегия 0:3 Германия ОМЧ2Е
- 05.06.2016 Бельгия 3:2 Норвегия ТМС
- 01.06.2016 Норвегия 3:2 Исландия ТМС
- 29.05.2016 Португалия 3:0 Норвегия ТМС
- 29.03.2016 Норвегия 2:0 Финляндия ТМС
- 24.03.2016 Эстония 0:0 Норвегия ТМС
- 15.11.2015 Венгрия 2:1 Норвегия Е2СМ
- 12.11.2015 Норвегия 0:1 Венгрия Е2СМ
- 13.10.2015 Италия 2:1 Норвегия Е2ОМ
- 10.10.2015 Норвегия 2:0 Мальта Е2ОМ
- 06.09.2015 Норвегия 2:0 Хорватия Е2ОМ
- 03.09.2015 Болгария 0:1 Норвегия Е2ОМ
- 12.06.2015 Норвегия 0:0 Азербайджан Е2ОМ
- 08.06.2015 Норвегия 0:0 Швеция ТМС
- 28.03.2015 Хорватия 5:1 Норвегия Е2ОМ
- 16.11.2014 Азербайджан 0:1 Норвегия Е2ОМ
- 12.11.2014 Норвегия 0:1 Эстония ТМС
Последние игры между собой
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 29.02.2012 Северная Ирландия 0:3 Норвегия Товарищеские матчи. Сборные
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 4
|7
|4.
|Чехия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|5.
|Норвегия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 17
|0
-
До начала матча осталось 1 день 20 часов 48 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Северная Ирландия - Норвегия, который состоится 26.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Северная Ирландия - Норвегия, который состоится 26.03.2017.
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Прогнозы на матч Северная Ирландия - Норвегия
Северная Ирландия
57% (73)
Ничья:
28.9% (37)
Норвегия
14.1% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.6% (34)
2:1 Северная Ирландия:
26.6% (34)
1:0 Северная Ирландия:
21.1% (27)
1:2 Норвегия:
7.8% (10)
2:0 Северная Ирландия:
5.5% (7)
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