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Стадион:
Северная Ирландия
 
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Норвегия
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До начала матча осталось 1 день 20 часов 48 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Северная Ирландия - Норвегия, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Норвегия
Северная Ирландия
57% (73)
Ничья:
28.9% (37)
Норвегия
14.1% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.6% (34)
Северная Ирландия:
26.6% (34)
Северная Ирландия:
21.1% (27)
Норвегия:
7.8% (10)
Северная Ирландия:
5.5% (7)
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