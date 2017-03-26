  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  5. Группа F
Стадион:
Мальта
1:2
Второй тайм: 70'
Словакия
0'
0:1
2' Гол
Вайсс Владимир
1:1
14' Гол
Фарруджа Жан-Поль
26' Желтая карточка
Шкртел Мартин
40' Желтая карточка
Немец Адам
1:2
41' Гол
Грегуш Ян
47' Желтая карточка
Фарруджа Жан-Поль
56' Желтая карточка
Камильери Райан
70'
Второй тайм
Желтая карточка
56'
Камильери Райан получает желтую карточку.
50'
Словакия производит замену. Мак Роберт II уходит, и Гамшик Марек заменяет его
Желтая карточка
47'
Фарруджа Жан-Поль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грегуш Ян.
Желтая карточка
40'
Немец Адам получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Шкртел Мартин получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фарруджа Жан-Поль.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вайсс Владимир.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальта 1:2 Словакия
Мальта
1.8% (4)
Ничья:
2.6% (6)
Словакия
95.6% (217)

Вы не участвовали в прогнозе

Словакия:
40.1% (91)
Словакия:
14.5% (33)
Словакия:
13.2% (30)
Словакия:
12.3% (28)
Словакия:
7.9% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация