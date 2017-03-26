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Стадион: Та-Кали
0:1
2' ГолВайсс Владимир
1:1
14' ГолФарруджа Жан-Поль
26' Желтая карточкаШкртел Мартин
40' Желтая карточкаНемец Адам
1:2
41' ГолГрегуш Ян
47' Желтая карточкаФарруджа Жан-Поль
56' Желтая карточкаКамильери Райан
|
2'
0:1
14'
1:1
26'
40'
41'
1:2
56'
Состав команд
22
Аттард
Кейн
20
Мускат
Зак
11
Гамбин
Люк
10
Шембри
Андре
19
Куцка
Юрай
11
Немец
Адам
Мальта 5-3-2
- Основной состав
- 1 Хогг Эндрю Вратарь
- 22 Аттард Кейн Защитник
- 20 Мускат Зак Защитник
- 2 Магри Сэм Защитник
- 17 Камильери Райан Защитник
- 19 Зерафа Джозеф Защитник
- 11 Гамбин Люк Полузащитник
- 4 Шиберрас Гарет Полузащитник
- 8 Фенек Пол Полузащитник
- 14 Фарруджа Жан-Поль Нападающий
- 10 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Бонелло Анри Вратарь
- 5 Бальдаккино Клиффорд Защитник
- 3 Борг Джейкоб Защитник
- 15 Шерри Марк Полузащитник
- 6 Фенек Райан Полузащитник
- 18 Кристенсен Бьорн Полузащитник
- 9 Мифсуд Микаэль Нападающий
- 7 Пизани Стивен Нападающий
- 13 Монтебельо Лука Нападающий
- Главный тренер: Гьедин Пьетро
Словакия 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Козачик Матуш Вратарь
- 2 Пекарик Петер Защитник
- 3 Шкртел Мартин Защитник
- 14 Шкриньяр Милан Защитник
- 15 Губочан Томаш Защитник
- 20 Мак Роберт II Полузащитник
- 13 Грошовски Патрик Полузащитник
- 7 Вайсс Владимир Полузащитник
- 19 Куцка Юрай Полузащитник
- 6 Грегуш Ян Полузащитник
- 11 Немец Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дубравка Мартин Вратарь
- 12 Новота Ян Вратарь
- 16 Салата Корнел Защитник
- 22 Голубек Якуб Защитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 10 Руснак Альберт Полузащитник
- 18 Сабо Эрик Полузащитник
- 9 Беро Матуш Полузащитник
- 5 Дьомбер Норберт Полузащитник
- 8 Кисс Филип Полузащитник
- 21 Дюриш Михал Нападающий
- Главный тренер: Козак Ян
Предыдущие игры
Мальта (последние 20 матчей: +1 =4 -15)
- 12.11.2016 Мальта 0:1 Словения ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Литва 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Англия 2:0 Мальта ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Мальта 1:5 Шотландия ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Эстония 1:1 Мальта ТМС
- 31.05.2016 Австрия 2:1 Мальта ТМС
- 27.05.2016 Чехия 6:0 Мальта ТМС
- 24.03.2016 Мальта 0:0 Молдова ТМС
- 11.11.2015 Иордания 2:0 Мальта ТМС
- 13.10.2015 Мальта 0:1 Хорватия Е2ОМ
- 10.10.2015 Норвегия 2:0 Мальта Е2ОМ
- 06.09.2015 Мальта 2:2 Азербайджан Е2ОМ
- 03.09.2015 Италия 1:0 Мальта Е2ОМ
- 12.06.2015 Мальта 0:1 Болгария Е2ОМ
- 08.06.2015 Мальта 2:0 Литва ТМС
- 28.03.2015 Азербайджан 2:0 Мальта Е2ОМ
- 25.03.2015 Грузия 2:0 Мальта ТМС
- 17.11.2014 Болгария 1:1 Мальта Е2ОМ
- 14.10.2014 Мальта 0:1 Италия Е2ОМ
- 11.10.2014 Мальта 0:3 Норвегия Е2ОМ
Словакия (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.11.2016 Словакия 4:0 Литва ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Словакия 3:0 Шотландия ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Словения 1:0 Словакия ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Словакия 0:1 Англия ОМЧ2Е
- 26.06.2016 Германия 3:0 Словакия Е2
- 21.06.2016 Словакия 0:0 Англия Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Уэльс 2:1 Словакия Е2
- 04.06.2016 Словакия 0:0 Северная Ирландия ТМС
- 29.05.2016 Германия 1:3 Словакия ТМС
- 27.05.2016 Словакия 3:1 Грузия ТМС
- 29.03.2016 Ирландия 2:2 Словакия ТМС
- 26.03.2016 Словакия 0:0 Латвия ТМС
- 18.11.2015 Словакия 3:1 Исландия ТМС
- 14.11.2015 Словакия 3:2 Швейцария ТМС
- 12.10.2015 Люксембург 2:4 Словакия Е2ОМ
- 09.10.2015 Словакия 0:1 Беларусь Е2ОМ
- 08.09.2015 Словакия 0:0 Украина Е2ОМ
- 05.09.2015 Испания 2:0 Словакия Е2ОМ
- 14.06.2015 Словакия 2:1 Македония Е2ОМ
Последние игры между собой
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.09.2014 Словакия 1:0 Мальта Товарищеские матчи. Сборные
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 0
|13
|2.
|Словакия
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 3
|9
|3.
|Словения
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|4.
|Шотландия
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|6.
|Мальта
|1:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Второй тайм
56'
Камильери Райан получает желтую карточку.
50'
Словакия производит замену. Мак Роберт II уходит, и Гамшик Марек заменяет его
47'
Фарруджа Жан-Поль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грегуш Ян.
40'
Немец Адам получает желтую карточку.
26'
Шкртел Мартин получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фарруджа Жан-Поль.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вайсс Владимир.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальта 1:2 Словакия
Мальта
1.8% (4)
Ничья:
2.6% (6)
Словакия
95.6% (217)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Словакия:
40.1% (91)
0:3 Словакия:
14.5% (33)
1:2 Словакия:
13.2% (30)
0:1 Словакия:
12.3% (28)
1:3 Словакия:
7.9% (18)
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