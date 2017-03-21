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Стадион:
Румыния
 
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Дания
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Румыния - Дания, который состоится 26.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Румыния - Дания
Румыния
33.3% (39)
Ничья:
47.9% (56)
Дания
18.8% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.4% (52)
Румыния:
17.1% (20)
Румыния:
12% (14)
Дания:
9.4% (11)
Дания:
6% (7)
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