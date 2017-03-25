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2015-2017
Предыдущие игры
Боливия (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 23.03.2017 Колумбия 1:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 15.11.2016 Боливия 1:0 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Венесуэла 5:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 11.10.2016 Боливия 2:2 Эквадор ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Бразилия 5:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Чили 0:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 01.09.2016 Боливия 2:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия КА
- 11.06.2016 Чили 2:1 Боливия КА
- 07.06.2016 Панама 2:1 Боливия КА
- 29.05.2016 США 4:0 Боливия ТМС
- 30.03.2016 Аргентина 2:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 24.03.2016 Боливия 2:3 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 18.11.2015 Парагвай 2:1 Боливия ОМЧ2ЮА
- 12.11.2015 Боливия 4:2 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 14.10.2015 Эквадор 2:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 08.10.2015 Боливия 0:2 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 05.09.2015 Аргентина 7:0 Боливия ТМС
- 26.06.2015 Боливия 1:3 Перу КА
- 20.06.2015 Чили 5:0 Боливия КА
Аргентина (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Венесуэла 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Аргентина 1:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 22.06.2016 США 0:4 Аргентина КА
- 19.06.2016 Аргентина 4:1 Венесуэла КА
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия КА
- 11.06.2016 Аргентина 5:0 Панама КА
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили КА
- 28.05.2016 Аргентина 1:0 Гондурас ТМС
- 30.03.2016 Аргентина 2:0 Боливия ОМЧ2ЮА
- 25.03.2016 Чили 1:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 17.11.2015 Колумбия 0:1 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 14.11.2015 Аргентина 1:1 Бразилия ОМЧ2ЮА
- 14.10.2015 Парагвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 09.10.2015 Аргентина 0:2 Эквадор ОМЧ2ЮА
Последние игры между собой
Боливия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия Кубок Америки
- 30.03.2016 Аргентина 2:0 Боливия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- 05.09.2015 Аргентина 7:0 Боливия Товарищеские матчи. Сборные
- 07.06.2015 Аргентина 5:0 Боливия Товарищеские матчи. Сборные
- 27.03.2013 Боливия 1:1 Аргентина Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 12.11.2011 Аргентина 1:1 Боливия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 02.07.2011 Аргентина 1:1 Боливия Кубок Америки
- 01.04.2009 Боливия 6:1 Аргентина Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 17.11.2007 Аргентина 3:0 Боливия Чемпионат Мира. Отборочные матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|13
|9
|3
|1
|32 - 10
|30
|2.
|Уругвай
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|3.
|Аргентина
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|Колумбия
|13
|6
|3
|4
|16 - 15
|21
|5.
|Эквадор
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|6.
|Чили
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|7.
|Парагвай
|13
|5
|3
|5
|13 - 18
|18
|8.
|Перу
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|9.
|Боливия
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|10.
|Венесуэла
|13
|1
|3
|9
|16 - 31
|6
-
До начала матча осталось 2 дня 22 часа 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боливия - Аргентина, который состоится 28.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боливия - Аргентина, который состоится 28.03.2017.
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Прогнозы на матч Боливия - Аргентина
Боливия
3.2% (3)
Ничья:
7.4% (7)
Аргентина
89.5% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аргентина:
35.8% (34)
0:2 Аргентина:
17.9% (17)
0:1 Аргентина:
16.8% (16)
1:3 Аргентина:
10.5% (10)
0:0 Ничья:
3.2% (3)
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