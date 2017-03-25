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2015-2017
Эквадор
 
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Колумбия
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До начала матча осталось 2 дня 23 часа 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эквадор - Колумбия, который состоится 29.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Эквадор - Колумбия
Эквадор
29.7% (27)
Ничья:
33% (30)
Колумбия
37.4% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (29)
Колумбия:
19.8% (18)
Эквадор:
16.5% (15)
Колумбия:
8.8% (8)
Эквадор:
7.7% (7)
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