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2015-2017
Бразилия
 
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Парагвай
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бразилия - Парагвай, который состоится 29.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Бразилия - Парагвай
Бразилия
96.5% (109)
Ничья:
2.7% (3)
Парагвай
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
41.6% (47)
Бразилия:
20.4% (23)
Бразилия:
13.3% (15)
Бразилия:
12.4% (14)
Бразилия:
5.3% (6)
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