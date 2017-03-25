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Катар
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Узбекистан - Катар, который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Узбекистан - Катар
Узбекистан
73.3% (77)
Ничья:
15.2% (16)
Катар
11.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Узбекистан:
34.3% (36)
Узбекистан:
21.9% (23)
Ничья:
14.3% (15)
Узбекистан:
13.3% (14)
Катар:
5.7% (6)
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