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Узбекистан (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 23.03.2017 Сирия 1:0 Узбекистан ОМЧ2А
- 15.11.2016 Южная Корея 2:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 11.10.2016 Узбекистан 2:0 Китай ОМЧ2А
- 06.10.2016 Узбекистан 0:1 Иран ОМЧ2А
- 06.09.2016 Катар 0:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 01.09.2016 Узбекистан 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 24.07.2016 Узбекистан 2:1 Ирак ТМС
- 07.06.2016 Канада 2:1 Узбекистан ТМС
- 29.03.2016 Узбекистан 1:0 Бахрейн АКЧ22Р
- 24.03.2016 Узбекистан 1:0 Филиппины АКЧ22Р
- 14.02.2016 Узбекистан 2:0 Ливан ТМС
- 17.11.2015 Йемен 1:3 Узбекистан АКЧ22Р
- 12.11.2015 Узбекистан 3:1 КНДР АКЧ22Р
- 08.10.2015 Бахрейн 0:4 Узбекистан АКЧ22Р
- 08.09.2015 Филиппины 1:5 Узбекистан АКЧ22Р
- 03.09.2015 Узбекистан 1:0 Йемен АКЧ22Р
- 16.06.2015 КНДР 4:2 Узбекистан АКЧ22Р
- 11.06.2015 Узбекистан 0:1 Иран ТМС
- 31.03.2015 Япония 5:1 Узбекистан ТМС
- 27.03.2015 Южная Корея 1:1 Узбекистан ТМС
Катар (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 23.03.2017 Катар 0:1 Иран ОМЧ2А
- 15.11.2016 Китай 0:0 Катар ОМЧ2А
- 11.10.2016 Катар 1:0 Сирия ОМЧ2А
- 06.10.2016 Южная Корея 3:2 Катар ОМЧ2А
- 06.09.2016 Катар 0:1 Узбекистан ОМЧ2А
- 01.09.2016 Иран 2:0 Катар ОМЧ2А
- 29.05.2016 Албания 3:1 Катар ТМС
- 29.03.2016 Китай 2:0 Катар АКЧ22Р
- 24.03.2016 Катар 2:0 Гонконг АКЧ22Р
- 17.11.2015 Бутан 0:3 Катар АКЧ22Р
- 13.11.2015 Катар 1:2 Турция ТМС
- 13.10.2015 Катар 4:0 Мальдивы АКЧ22Р
- 08.10.2015 Катар 1:0 Китай АКЧ22Р
- 08.09.2015 Гонконг 2:3 Катар АКЧ22Р
- 03.09.2015 Катар 15:0 Бутан АКЧ22Р
- 28.08.2015 Катар 4:0 Сингапур ТМС
- 17.08.2015 ЛАСК 2:2 Катар Р
- 11.06.2015 Мальдивы 0:1 Катар АКЧ22Р
- 05.06.2015 Шотландия 1:0 Катар ТМС
- 31.05.2015 Северная Ирландия 1:1 Катар ТМС
Последние игры между собой
Узбекистан: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Катар: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
- 06.09.2016 Катар 0:1 Узбекистан Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- 06.10.2014 Катар 3:0 Узбекистан Международные матчи
- 18.06.2013 Узбекистан 5:1 Катар Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2012 Катар 0:1 Узбекистан Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 07.01.2011 Катар 0:2 Узбекистан Кубок Азии
- 28.03.2009 Узбекистан 4:0 Катар Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 06.09.2008 Катар 3:0 Узбекистан Чемпионат Мира. Отборочные матчи
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|6
|4
|2
|0
|5 - 0
|14
|2.
|Южная Корея
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Узбекистан
|6
|3
|0
|3
|5 - 4
|9
|4.
|Сирия
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|5.
|Китай
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|6.
|Катар
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Узбекистан - Катар, который состоится 28.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Узбекистан - Катар, который состоится 28.03.2017.
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Прогнозы на матч Узбекистан - Катар
Узбекистан
73.3% (77)
Ничья:
15.2% (16)
Катар
11.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Узбекистан:
34.3% (36)
2:1 Узбекистан:
21.9% (23)
1:1 Ничья:
14.3% (15)
2:0 Узбекистан:
13.3% (14)
1:2 Катар:
5.7% (6)
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