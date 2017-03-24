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2016-2017
Стадион:
Южная Корея
 
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Сирия
announcement
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До начала матча осталось 15 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Южная Корея - Сирия, который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Южная Корея - Сирия
Южная Корея
96% (166)
Ничья:
3.5% (6)
Сирия
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Южная Корея:
36.4% (63)
Южная Корея:
23.1% (40)
Южная Корея:
21.4% (37)
Южная Корея:
7.5% (13)
Ничья:
3.5% (6)
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