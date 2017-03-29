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ЦСКА Москва
 
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов
ЦСКА Москва
91.7% (111)
Ничья:
5.8% (7)
Крылья Советов
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
42.1% (51)
ЦСКА Москва:
14.9% (18)
ЦСКА Москва:
13.2% (16)
ЦСКА Москва:
8.3% (10)
ЦСКА Москва:
6.6% (8)
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