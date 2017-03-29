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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.03.2017 Терек 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ПЛ
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Терек ПЛ
- 27.08.2016 Томь 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 13.08.2016 Урал 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.08.2016 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит С
Крылья Советов (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 19.03.2017 Крылья Советов 0:0 Ростов ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2016 Крылья Советов 3:0 Томь ПЛ
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 21.10.2016 Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.10.2016 Крылья Советов 2:1 Анжи ПЛ
- 26.09.2016 Амкар 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2016 Ростов 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.08.2016 Крылья Советов 0:1 Уфа ПЛ
- 21.08.2016 Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов ПЛ
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 31.07.2016 Терек 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 10.07.2016 Крылья Советов 0:1 Стяуа ТМК
- 02.07.2016 Крылья Советов 1:0 Сокол ТМК
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 17
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.11.2015 ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 24.07.2015 Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 11.07.2015 ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи. Клубы
- 02.03.2015 ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок
- 05.04.2014 Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.07.2013 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 09.03.2013 Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 26.08.2012 ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 06.02.2012 ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи. Сборные
- 25.07.2011 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 25.05.2011 Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 07.11.2010 ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига
- 19.07.2010 Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.09.2009 ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 03.05.2009 Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.08.2008 ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 22.03.2008 Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 28.10.2007 ЦСКА Москва 4:2 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|30 - 16
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|35 - 14
|39
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|26 - 11
|39
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|28 - 17
|33
|5.
|Уфа
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|14 - 13
|32
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|25 - 12
|30
|7.
|Амкар
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|17 - 14
|30
|8.
|Терек
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|21 - 23
|29
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|26 - 16
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 20
|27
|11.
|Анжи
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|14 - 20
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Оренбург
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|8 - 28
|15
|16.
|Томь
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|9 - 41
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Крылья Советов, который состоится 02.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Крылья Советов, который состоится 02.04.2017.
Новости матча
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Тошич интересен "Галатасараю" — 23:37
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов
ЦСКА Москва
91.7% (111)
Ничья:
5.8% (7)
Крылья Советов
2.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ЦСКА Москва:
42.1% (51)
2:1 ЦСКА Москва:
14.9% (18)
1:0 ЦСКА Москва:
13.2% (16)
3:0 ЦСКА Москва:
8.3% (10)
3:1 ЦСКА Москва:
6.6% (8)
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