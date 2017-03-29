  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Оренбург
Видеотрансляция
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Оренбург, который состоится 03.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург
Спартак Москва
94.8% (128)
Ничья:
1.5% (2)
Оренбург
3.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
46.7% (63)
Спартак Москва:
14.8% (20)
Спартак Москва:
12.6% (17)
Спартак Москва:
7.4% (10)
Спартак Москва:
7.4% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация