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Стадион:
Амкар
 
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Терек
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Терек, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Терек
Амкар
46.5% (60)
Ничья:
41.9% (54)
Терек
11.6% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (45)
Амкар:
28.7% (37)
Амкар:
14% (18)
Ничья:
7% (9)
Терек:
6.2% (8)
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