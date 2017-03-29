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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Томь
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Томь, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Томь
Арсенал Тула
80.2% (85)
Ничья:
14.2% (15)
Томь
5.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал Тула:
37.7% (40)
Арсенал Тула:
19.8% (21)
Арсенал Тула:
14.2% (15)
Ничья:
9.4% (10)
Ничья:
3.8% (4)
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