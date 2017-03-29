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:
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Ростов
48.6% (68)
Ничья:
43.6% (61)
Краснодар
7.9% (11)

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Ничья:
35.7% (50)
Ростов:
21.4% (30)
Ростов:
17.1% (24)
Ничья:
4.3% (6)
Ничья:
3.6% (5)
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