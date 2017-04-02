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Стадион: Свисспорарена
5' Желтая карточкаАффольтер Франсуа
0:1
32' ГолМизрахи Офир
45' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
47' Желтая карточкаКошта Рикарду
|
32'
0:1
45'
47'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
68
Francisco
IV
17
Гретер
Симон
30
Иттен
Седрик
23
Сальви
Мирко
13
Джюмарт
Эрай
Люцерн 3-4-1-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 68 Francisco IV Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 16 Аффольтер Франсуа Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Полузащитник
- 77 Ноймайр Маркус Нападающий
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 35 Filip Ugrinic Полузащитник
- 37 Де Оливейра Жоао Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 33 Stefan Knezevic
- Главный тренер: Баббель Маркус
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 13 Джюмарт Эрай Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Francesco Russo II Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Carlinhos VI
- 29 Assan Ceesay
- 15 Pepin I
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
Лугано (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Лугано: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 01.05.2016 Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
- 12.03.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 02.03.2016 Люцерн 1:2 Лугано Кубок
- 03.10.2015 Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
- 29.08.2015 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 31.01.2015 Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи. Клубы
- 13.06.2009 Люцерн 5:0 Лугано Плей-офф
- 10.06.2009 Лугано 1:0 Люцерн Плей-офф
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|26
|22
|3
|1
|68 - 20
|69
|2.
|Янг Бойз
|1:1
|26
|14
|8
|4
|57 - 36
|50
|3.
|Сьон
|26
|13
|3
|10
|48 - 40
|42
|4.
|Люцерн
|0:1
|26
|10
|7
|9
|48 - 45
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|26
|8
|7
|11
|30 - 39
|31
|6.
|Лугано
|1:0
|26
|8
|7
|11
|33 - 48
|31
|7.
|Тун
|26
|6
|9
|11
|39 - 49
|27
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|1:1
|26
|5
|8
|13
|32 - 57
|23
Второй тайм
47'
Кошта Рикарду получает желтую карточку.
46'
Люцерн производит замену. Шнойвли Кристиан уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мизрахи Офир.
5'
Аффольтер Франсуа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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