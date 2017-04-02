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Стадион:
Люцерн
0:1
Второй тайм: 49'
Лугано
0'
5' Желтая карточка
Аффольтер Франсуа
0:1
32' Гол
Мизрахи Офир
45' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
47' Желтая карточка
Кошта Рикарду
49'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Кошта Рикарду получает желтую карточку.
46'
Люцерн производит замену. Шнойвли Кристиан уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мизрахи Офир.
Желтая карточка
5'
Аффольтер Франсуа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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