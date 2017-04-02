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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Стад де Суиз
2' Желтая карточкаБюлер Марио
1:0
3' ПенальтиОаро Гийом
1:1
8' ГолСарате Гонсало
29' Желтая карточкаБертоне Леонардо
34' Желтая карточкаМбабу Кевин
35' Желтая карточкаСаного Секу
|
2'
3'
1:0
8'
1:1
29'
34'
35'
Состав команд
18
Мвого
Ивон
43
Мбабу
Кевин
21
Роша
Ален
39
Йосс
Свен
19
Шик
Торстен
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
33
Гоппель
Макс
29
Бюлер
Марио
23
Станко
Калеб
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 9 Герндт Александр Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 80 Бенито Лорис Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Вадуц 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 33 Гоппель Макс Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 20 Хаслер Николас Полузащитник
- 23 Станко Калеб Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 4 Конрад Томас Защитник
- 11 Бургмайер Франц Полузащитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 37 Янятович Деян Нападающий
- 9 Туркес Алдин Нападающий
- 17 Матис Марко Нападающий
- Главный тренер: Roland Vrabec
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
Вадуц (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Вадуц: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2016 Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига
- 13.02.2016 Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 17.10.2015 Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.09.2015 Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига
- 29.05.2015 Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига
- 03.04.2015 Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 02.11.2014 Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига
- 17.08.2014 Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 05.05.2009 Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига
- 15.03.2009 Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 26.10.2008 Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 27.07.2008 Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|26
|22
|3
|1
|68 - 20
|69
|2.
|Янг Бойз
|1:1
|26
|14
|8
|4
|57 - 36
|50
|3.
|Сьон
|26
|13
|3
|10
|48 - 40
|42
|4.
|Люцерн
|0:1
|26
|10
|7
|9
|48 - 45
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|26
|8
|7
|11
|30 - 39
|31
|6.
|Лугано
|1:0
|26
|8
|7
|11
|33 - 48
|31
|7.
|Тун
|26
|6
|9
|11
|39 - 49
|27
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|1:1
|26
|5
|8
|13
|32 - 57
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Раве Йорик заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Саного Секу получает желтую карточку.
34'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
29'
Бертоне Леонардо получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.
3'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
2'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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