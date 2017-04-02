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Стадион:
Янг Бойз
1:1
Второй тайм: 49'
Вадуц
0'
2' Желтая карточка
Бюлер Марио
1:0
3' Пенальти
Оаро Гийом
1:1
8' Гол
Сарате Гонсало
29' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
34' Желтая карточка
Мбабу Кевин
35' Желтая карточка
Саного Секу
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Раве Йорик заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Саного Секу получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Бертоне Леонардо получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.
Описание гола
3'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
Желтая карточка
2'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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