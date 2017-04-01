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Стадион: kybunpark
0:3
Конец матча
0:1
7' ГолДжака Таулант
0:2
20' ГолЯнко Марк
28' Желтая карточкаШтеффен Ренато
41' Желтая карточкаРиверос Блас
0:3
55' ГолАканджи Мануэль
59' Желтая карточкаБарнетта Транквилло
72' Желтая карточкаДзуффи Лука
|
7'
0:1
20'
0:2
28'
41'
55'
0:3
72'
Состав команд
21
Хагги
Карим
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
21
Янко
Марк
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 4 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 23 Алексич Даниел Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 15 Гуайда Мохамед Полузащитник
- 80 Гаудино Джанлука Полузащитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 11 Буэсс Роман Полузащитник
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Вайлати Германо Вратарь
- 4 Омар Габер Защитник
- 26 Хег Даниэль Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
Базель (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
- 05.03.2017 Вадуц 1:1 Базель С
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Базель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
- 25.06.2016 Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2016 Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига
- 13.03.2016 Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.11.2015 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 12.09.2015 Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 29.05.2015 Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 1:3 Базель Кубок Швейцарии
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 0:0 Базель Switzerland Cup
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 04.10.2014 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 14.08.2014 Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.05.2014 Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
- 08.03.2014 Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.10.2013 Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.08.2013 Санкт-Галлен 1:1 Базель Суперлига
- 01.06.2013 Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.04.2013 Санкт-Галлен 1:1 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|26
|22
|3
|1
|68 - 20
|69
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|7
|4
|56 - 35
|49
|3.
|Сьон
|26
|13
|3
|10
|48 - 40
|42
|4.
|Люцерн
|25
|10
|7
|8
|48 - 44
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|26
|8
|7
|11
|30 - 39
|31
|6.
|Лугано
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|7.
|Тун
|26
|6
|9
|11
|39 - 49
|27
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|25
|5
|7
|13
|31 - 56
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Базель производит замену. Янко Марк уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
74'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Франссон Александер заменяет его
72'
Дзуффи Лука получает желтую карточку.
67'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его
61'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Салихович Сеяд заменяет его
59'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аканджи Мануэль.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен производит замену. Анга-Лётшер Мартин уходит, и Гаудино Джанлука заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Риверос Блас получает желтую карточку.
36'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Гуайда Мохамед заменяет его
28'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джака Таулант.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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