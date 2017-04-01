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Стадион:
Санкт-Галлен
0:3
Конец матча
Базель
0'
0:1
7' Гол
Джака Таулант
0:2
20' Гол
Янко Марк
28' Желтая карточка
Штеффен Ренато
41' Желтая карточка
Риверос Блас
0:3
55' Гол
Аканджи Мануэль
59' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
72' Желтая карточка
Дзуффи Лука
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Базель производит замену. Янко Марк уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
74'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Франссон Александер заменяет его
Желтая карточка
72'
Дзуффи Лука получает желтую карточку.
67'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его
61'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Салихович Сеяд заменяет его

Желтая карточка
59'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аканджи Мануэль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен производит замену. Анга-Лётшер Мартин уходит, и Гаудино Джанлука заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Риверос Блас получает желтую карточку.
36'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Гуайда Мохамед заменяет его
Желтая карточка
28'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джака Таулант.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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