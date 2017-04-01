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Стадион:
Сьон
1:0
Второй тайм: 59'
Тун
0'
12' Желтая карточка
Хедигер Деннис
25' Вторая желтая карточка
Хедигер Деннис
41' Желтая карточка
Салатич Веролюб
50' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:0
54' Гол
Карлитуш Алберту
59'
Второй тайм
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карлитуш Алберту.
Желтая карточка
50'
Гларнер Штефан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Салатич Веролюб получает желтую карточку.
25'
Хедигер Деннис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
12'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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