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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Турбийон
12' Желтая карточкаХедигер Деннис
25' Вторая желтая карточкаХедигер Деннис
41' Желтая карточкаСалатич Веролюб
50' Желтая карточкаГларнер Штефан
1:0
54' ГолКарлитуш Алберту
|
12'
25'
41'
50'
54'
1:0
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
13
Аколо
Чадрак
14
Конате
Мусса
13
Рапп
Симоне
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Nicolas Luechinger Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 87 Таравель Жереми Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 5 Салатич Веролюб Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 10 Карлитуш Алберту Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 66 Адао Жоаким Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 22 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 11 Констант Кевин Нападающий
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 21 Frederico Da Costa
- Главный тренер: Peter Zeidler
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 32 Бюрги Николас Защитник
- 26 Райнманн Томас Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 16 Christian Fassnacht Полузащитник
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 14 Шиндельхольц Николя Защитник
- 3 Colin Trachsel Защитник
- 42 Ivan Markovic
- 19 Omer Dzonlagic
- 23 Norman Peyretti
- 6 Joel Geissmann
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
Тун (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
- 19.10.2013 Тун 1:0 Сьон Суперлига
- 25.08.2013 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 25.05.2013 Сьон 0:1 Тун Суперлига
- 24.02.2013 Тун 4:0 Сьон Суперлига
- 20.10.2012 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 22.09.2012 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.04.2012 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 29.10.2011 Сьон 2:0 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|25
|21
|3
|1
|65 - 20
|66
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|7
|4
|56 - 35
|49
|3.
|Сьон
|0:0
|26
|12
|4
|10
|46 - 39
|40
|4.
|Люцерн
|25
|10
|7
|8
|48 - 44
|37
|5.
|Санкт-Галлен
|25
|8
|7
|10
|30 - 36
|31
|6.
|Лугано
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|7.
|Тун
|0:0
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|8.
|Лозанна
|25
|6
|5
|14
|40 - 47
|23
|9.
|Грасcхоппер
|25
|6
|5
|14
|30 - 44
|23
|10.
|Вадуц
|25
|5
|7
|13
|31 - 56
|22
Второй тайм
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карлитуш Алберту.
50'
Гларнер Штефан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Салатич Веролюб получает желтую карточку.
25'
Хедигер Деннис получает вторую желтую карточку. Удаление.
12'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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