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Енисей
 
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СКА-Хабаровск
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - СКА-Хабаровск, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей
45.1% (51)
Ничья:
44.2% (50)
СКА-Хабаровск
10.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.2% (42)
Енисей:
26.5% (30)
Енисей:
14.2% (16)
СКА-Хабаровск:
4.4% (5)
СКА-Хабаровск:
3.5% (4)
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