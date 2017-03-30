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Зенит-2 (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 26.03.2017 Луч-Энергия 0:0 Зенит-2 ФПД
- 18.03.2017 Зенит-2 1:1 Спартак-Нальчик ФПД
- 12.03.2017 Волгарь 4:3 Зенит-2 ФПД
- 08.03.2017 Нефтехимик 1:0 Зенит-2 ФПД
- 26.11.2016 Зенит-2 1:1 Балтика ФПД
- 19.11.2016 Динамо Москва 0:0 Зенит-2 ФПД
- 13.11.2016 Зенит-2 2:0 Енисей ФПД
- 09.11.2016 Тюмень 1:0 Зенит-2 ФПД
- 05.11.2016 Зенит-2 1:1 Шинник ФПД
- 30.10.2016 Факел 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.10.2016 Зенит-2 0:4 Кубань ФПД
- 15.10.2016 Мордовия 2:2 Зенит-2 ФПД
- 08.10.2016 Зенит-2 3:1 Сибирь ФПД
- 02.10.2016 ФК Химки 2:1 Зенит-2 ФПД
- 26.09.2016 Зенит-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.09.2016 Тамбов 0:0 Зенит-2 ФПД
- 10.09.2016 Зенит-2 1:1 Тосно ФПД
- 03.09.2016 Спартак-2 4:1 Зенит-2 ФПД
- 28.08.2016 Зенит-2 1:0 Луч-Энергия ФПД
- 21.08.2016 Спартак-Нальчик 1:0 Зенит-2 ФПД
Спартак-2 (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.03.2017 Спартак-2 1:2 Балтика ФПД
- 12.03.2017 Спартак-2 3:1 Енисей ФПД
- 08.03.2017 Тюмень 1:1 Спартак-2 ФПД
- 26.11.2016 Спартак-2 1:2 Шинник ФПД
- 19.11.2016 Сокол 0:4 Спартак-2 ФПД
- 13.11.2016 Спартак-2 1:0 Факел ФПД
- 09.11.2016 Кубань 5:2 Спартак-2 ФПД
- 05.11.2016 Мордовия 1:4 Спартак-2 ФПД
- 30.10.2016 ФК Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 22.10.2016 Спартак-2 2:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.10.2016 Тамбов 1:0 Спартак-2 ФПД
- 08.10.2016 Спартак-2 1:3 Тосно ФПД
- 02.10.2016 Спартак-2 0:0 Нефтехимик ФПД
- 26.09.2016 Луч-Энергия 0:0 Спартак-2 ФПД
- 17.09.2016 Спартак-2 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 10.09.2016 Волгарь 1:1 Спартак-2 ФПД
- 03.09.2016 Спартак-2 4:1 Зенит-2 ФПД
- 28.08.2016 Балтика 1:2 Спартак-2 ФПД
- 22.08.2016 Динамо Москва 2:1 Спартак-2 ФПД
- 17.08.2016 Енисей 0:4 Спартак-2 ФПД
Последние игры между собой
Зенит-2: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Спартак-2: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|46 - 20
|62
|2.
|Тосно
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|46 - 22
|54
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|33 - 22
|46
|4.
|Шинник
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|30 - 26
|42
|5.
|Факел
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|27 - 24
|42
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 33
|41
|7.
|Тамбов
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|26 - 23
|39
|8.
|Енисей
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|31 - 31
|38
|9.
|Кубань
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 28
|38
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 31
|37
|11.
|Тюмень
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|32 - 31
|37
|12.
|Луч-Энергия
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|20 - 28
|35
|13.
|Зенит-2
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|30 - 32
|34
|14.
|Сибирь
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|22 - 28
|33
|15.
|Волгарь
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 38
|32
|16.
|Спартак-Нальчик
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 27
|30
|17.
|Мордовия
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|27 - 38
|29
|18.
|Сокол
|Заявка
|27
|5
|13
|9
|28 - 39
|28
|19.
|Балтика
|Заявка
|28
|4
|13
|11
|18 - 29
|25
|20.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 37
|22
|21.
|Волга НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит-2 - Спартак-2, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит-2 - Спартак-2, который состоится 01.04.2017.
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Прогнозы на матч Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2
38.5% (40)
Ничья:
38.5% (40)
Спартак-2
23.1% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26% (27)
2:1 Зенит-2:
23.1% (24)
1:2 Спартак-2:
12.5% (13)
1:0 Зенит-2:
12.5% (13)
2:2 Ничья:
7.7% (8)
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