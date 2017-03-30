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Зенит-2
 
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Спартак-2
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит-2 - Спартак-2, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Спартак-2
Зенит-2
38.5% (40)
Ничья:
38.5% (40)
Спартак-2
23.1% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26% (27)
Зенит-2:
23.1% (24)
Спартак-2:
12.5% (13)
Зенит-2:
12.5% (13)
Ничья:
7.7% (8)
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