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Балтика
 
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Тосно
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Балтика - Тосно, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Балтика - Тосно
Балтика
25.5% (28)
Ничья:
20% (22)
Тосно
54.5% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
23.6% (26)
Тосно:
21.8% (24)
Ничья:
17.3% (19)
Балтика:
11.8% (13)
Балтика:
9.1% (10)
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