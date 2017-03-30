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Динамо Москва
 
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Тамбов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Тамбов, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Тамбов
Динамо Москва
95.5% (105)
Ничья:
2.7% (3)
Тамбов
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
39.1% (43)
Динамо Москва:
23.6% (26)
Динамо Москва:
19.1% (21)
Динамо Москва:
5.5% (6)
Динамо Москва:
4.5% (5)
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