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Стадион:
Шальке 04
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шальке 04 - Боруссия Д, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д
Шальке 04
12% (13)
Ничья:
35.2% (38)
Боруссия Д
52.8% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
30.6% (33)
Ничья:
25.9% (28)
Ничья:
6.5% (7)
Боруссия Д:
6.5% (7)
Боруссия Д:
5.6% (6)
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