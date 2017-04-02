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Стадион: Зрители: 14000
Ингольштадт
2:1
Конец матча
Майнц
0'
1:0
10' Гол
Брежери Ромен
33' Желтая карточка
Балогун Леон
59' Желтая карточка
Матип Марвин
65' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
68' Желтая карточка
Рамальо Андре
1:1
71' Гол в свои ворота
Матип Марвин
2:1
73' Гол
Хадергьонай Флорент
76' Желтая карточка
Латца Данни
85' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
90' Желтая карточка
Хансен Мартин
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
95'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Кайсон Робин наказан за толчок Роджер Бернардо
94'
Удар от ворот произведет Ингольштадт

Фол, нарушение
93'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
Желтая карточка
93'
Хансен Мартин получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
93'
Озтунали Левин коснулся мяча рукой.
93'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Гросс Паскаль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
92'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
92'
Рамальо Андре из команды Майнц делает навес
91'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кайсон Робин из команды Майнц бьет головой мимо ворот
91'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
90'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт отвел угрозу отличным подкатом
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
90'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Лескано Дарио уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
Травма, повреждение
89'
Киттель Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
88'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
88'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
87'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
87'
Брозински Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Рамальо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Лескано Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
85'
Тиссеран Марсель получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
85'
Тиссеран Марсель атакует сзади соперника. Озтунали Левин пострадал.
84'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
84'
Гросс Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Зуттнер Маркус уходит с поля и его заменяет Тиссеран Марсель
Травма, повреждение
84'
Гросс Паскаль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Донати Джулио выбил мяч подальше от ворот.
82'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
82'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
81'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
81'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
80'
Сердар Суат из команды Майнц делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
79'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
79'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
78'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
Тактическая замена. Леки Мэттью уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
Желтая карточка
76'
Латца Данни получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
76'
Латца Данни совершает грубый фол. Коэн Альмог был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
73'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хадергьонай Флорент отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Фол, нарушение
72'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
Описание гола
71'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Матип Марвин отправил мяч в свои ворота.
71'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
70'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт. Это Кордоба Джон заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
69'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
69'
Бель Штефан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
69'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
Желтая карточка
68'
Рамальо Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
68'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Бунгерт Нико уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
Травма, повреждение
66'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
65'
Хадергьонай Флорент получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
Хадергьонай Флорент совершает грубый фол. Гбамин Жан-Филипп был жертвой
65'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Бунгерт Нико из команды Майнц делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
64'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
63'
Кордоба Джон из команды Майнц бьет головой мимо ворот
63'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
62'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Рамальо Андре.
62'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
62'
Латца Данни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
62'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
61'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
59'
Матип Марвин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
Фол, нарушение
59'
Латца Данни атакует сзади соперника. Роджер Бернардо пострадал.
Фол, нарушение
58'
Брежери Ромен наказан за толчок Кордоба Джон
Фол, нарушение
58'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
57'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Кордоба Джон из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
Угловой
57'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
56'
Озтунали Левин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хадергьонай Флорент выбил мяч подальше от ворот.
54'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
54'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
54'
Роджер Бернардо выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
54'
Матип Марвин наказан за толчок Де Бласис Пабло
53'
Удар от ворот произведет Майнц
53'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Бунгерт Нико из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
52'
Удар от ворот произведет Майнц
51'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
49'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
Фол, нарушение
49'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Роджер Бернардо заработал фол.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Озтунали Левин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Брежери Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
47'
Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
46'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
46'
Донати Джулио из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Балогун Леон уходит с поля и его заменяет Донати Джулио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Балогун Леон наказан за толчок Брежери Ромен
46'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
45'
Удар от ворот произведет Майнц
45'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
45'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
45'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Майнц
44'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт играет в стеночку. Моралес Альфредо был стеночкой.
44'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
43'
Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Коэн Альмог попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
42'
Гросс Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
40'
Кордоба Джон наказан за толчок Роджер Бернардо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Ингольштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Брозински Даниэль заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
39'
Рамальо Андре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Удар от ворот произведет Майнц
38'
Лескано Дарио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Бель Штефан ошибается в защите.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зуттнер Маркус и мяч снова в игре
37'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
37'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Хадергьонай Флорент наказан за толчок Латца Данни
36'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает навес
35'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
34'
Гросс Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Гросс Паскаль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Балогун Леон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Балогун Леон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Гросс Паскаль.
Фол, нарушение
32'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бель Штефан.
Фол, нарушение
32'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
30'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Балогун Леон заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
29'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брозински Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
29'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Балогун Леон заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
Офсайд
28'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
28'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
27'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
27'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
26'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Брозински Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
Фол, нарушение
24'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Кордоба Джон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Мартин.
22'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
20'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Де Бласис Пабло.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
18'
Кордоба Джон из команды Майнц. Это Роджер Бернардо заработал фол.
18'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
18'
Моралес Альфредо выбил мяч подальше от ворот.
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
16'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Удар от ворот произведет Майнц
16'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
Фол, нарушение
16'
Озтунали Левин из команды Майнц. Это Зуттнер Маркус заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
Фол, нарушение
14'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Майнц
13'
Гросс Паскаль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
13'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
12'
Брозински Даниэль выбил мяч на угловой.
12'
Коэн Альмог выбил мяч подальше от ворот.
12'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
11'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Зуттнер Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брежери Ромен из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
10'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
9'
Балогун Леон выбил мяч на угловой.
9'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Брозински Даниэль из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
9'
Удар от ворот произведет Майнц
8'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
8'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Хадергьонай Флорент.
Фол, нарушение
7'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Бунгерт Нико заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Балогун Леон из команды Майнц делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
6'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
6'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
Офсайд
5'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
5'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
4'
Кордоба Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Озтунали Левин из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Зуттнер Маркус.
4'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
3'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Кордоба Джон выбил мяч на угловой.
3'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Бунгерт Нико из команды Майнц. Это Лескано Дарио заработал фол.
2'
Ингольштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 2:1 Майнц
Ингольштадт
30.8% (65)
Ничья:
35.5% (75)
Майнц
33.6% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.9% (63)
Ингольштадт:
18% (38)
Майнц:
18% (38)
Ингольштадт:
11.4% (24)
Майнц:
10.9% (23)
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