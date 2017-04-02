Стадион: Ауди-Шпортпарк Зрители: 14000
2:1
Конец матча
1:0
10' ГолБрежери Ромен
33' Желтая карточкаБалогун Леон
59' Желтая карточкаМатип Марвин
65' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
68' Желтая карточкаРамальо Андре
1:1
71' Гол в свои воротаМатип Марвин
2:1
73' ГолХадергьонай Флорент
76' Желтая карточкаЛатца Данни
85' Желтая карточкаТиссеран Марсель
90' Желтая карточкаХансен Мартин
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
95'
94'
Кайсон Робин наказан за толчок Роджер Бернардо
94'
93'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
93'
Хансен Мартин получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Озтунали Левин коснулся мяча рукой.
93'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Гросс Паскаль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
92'
92'
Рамальо Андре из команды Майнц делает навес
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кайсон Робин из команды Майнц бьет головой мимо ворот
91'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
90'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт отвел угрозу отличным подкатом
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Лескано Дарио уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
89'
Киттель Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Киттель Сонни заработал фол.
88'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
87'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
87'
Брозински Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Рамальо Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Лескано Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Тиссеран Марсель получил жёлтую карточку за затяжку времени.
85'
Тиссеран Марсель атакует сзади соперника. Озтунали Левин пострадал.
84'
84'
Гросс Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Зуттнер Маркус уходит с поля и его заменяет Тиссеран Марсель
84'
Гросс Паскаль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
Донати Джулио выбил мяч подальше от ворот.
82'
82'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
81'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
81'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
81'
80'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Сердар Суат из команды Майнц делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
79'
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
79'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
78'
77'
77'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
77'
Тактическая замена. Леки Мэттью уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
76'
Латца Данни получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Латца Данни совершает грубый фол. Коэн Альмог был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
73'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хадергьонай Флорент отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
72'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
71'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Матип Марвин отправил мяч в свои ворота.
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт. Это Кордоба Джон заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
69'
Бель Штефан выбил мяч подальше от ворот.
69'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
68'
Рамальо Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Коэн Альмог заработал фол.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Бунгерт Нико уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
66'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хадергьонай Флорент получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Хадергьонай Флорент совершает грубый фол. Гбамин Жан-Филипп был жертвой
65'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Бунгерт Нико из команды Майнц делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
64'
63'
63'
Кордоба Джон из команды Майнц бьет головой мимо ворот
63'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
62'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Рамальо Андре.
62'
62'
Латца Данни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
62'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
61'
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Матип Марвин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
59'
Латца Данни атакует сзади соперника. Роджер Бернардо пострадал.
58'
Брежери Ромен наказан за толчок Кордоба Джон
58'
Рамальо Андре из команды Майнц делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
57'
57'
Кордоба Джон из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
57'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
56'
Озтунали Левин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
54'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хадергьонай Флорент выбил мяч подальше от ворот.
54'
54'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
54'
Роджер Бернардо выбил мяч на угловой.
54'
Матип Марвин наказан за толчок Де Бласис Пабло
53'
53'
53'
Бунгерт Нико из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
49'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Роджер Бернардо заработал фол.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Зуттнер Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Озтунали Левин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Брежери Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
47'
47'
46'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
46'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
46'
Донати Джулио из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Балогун Леон уходит с поля и его заменяет Донати Джулио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
47'
47'
Балогун Леон наказан за толчок Брежери Ромен
46'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
45'
45'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
45'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
45'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт играет в стеночку. Моралес Альфредо был стеночкой.
44'
43'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
43'
42'
Коэн Альмог попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
42'
Гросс Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
40'
Кордоба Джон наказан за толчок Роджер Бернардо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Ингольштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Брозински Даниэль заработал фол.
39'
39'
Рамальо Андре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
38'
38'
38'
Лескано Дарио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Бель Штефан ошибается в защите.
38'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зуттнер Маркус и мяч снова в игре
37'
37'
36'
Хадергьонай Флорент наказан за толчок Латца Данни
36'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
35'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает навес
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Моралес Альфредо
34'
Гросс Паскаль возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Гросс Паскаль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Балогун Леон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Балогун Леон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Гросс Паскаль.
32'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бель Штефан.
32'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Балогун Леон заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
30'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
29'
29'
Брозински Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
29'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Балогун Леон заработал фол.
29'
28'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
28'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
27'
27'
27'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Брозински Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
24'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Гбамин Жан-Филипп заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Кордоба Джон из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Хансен Мартин.
22'
22'
21'
20'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
20'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Де Бласис Пабло.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
19'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Кордоба Джон из команды Майнц. Это Роджер Бернардо заработал фол.
18'
18'
18'
Моралес Альфредо выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
17'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
16'
16'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
16'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
16'
Озтунали Левин из команды Майнц. Это Зуттнер Маркус заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
14'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
13'
13'
Гросс Паскаль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
13'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Роджер Бернардо
13'
12'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
12'
Брозински Даниэль выбил мяч на угловой.
12'
Коэн Альмог выбил мяч подальше от ворот.
12'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
11'
11'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Зуттнер Маркус сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брежери Ромен из клуба "Ингольштадт" отправил мяч головой в ворота.
10'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
9'
Балогун Леон выбил мяч на угловой.
9'
9'
Брозински Даниэль из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
9'
8'
8'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Хадергьонай Флорент.
7'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Бунгерт Нико заработал фол.
7'
Балогун Леон из команды Майнц делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
6'
6'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
5'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
5'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
4'
Кордоба Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
4'
Озтунали Левин из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Зуттнер Маркус.
4'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Кордоба Джон выбил мяч на угловой.
3'
2'
Бунгерт Нико из команды Майнц. Это Лескано Дарио заработал фол.
2'
Ингольштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 2:1 Майнц
Ингольштадт
30.8% (65)
Ничья:
35.5% (75)
Майнц
33.6% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.9% (63)
1:0 Ингольштадт:
18% (38)
1:2 Майнц:
18% (38)
2:1 Ингольштадт:
11.4% (24)
0:1 Майнц:
10.9% (23)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация