Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 39394
4:0
Конец матча
1:0
12' ГолКейта Наби
42' Желтая карточкаБёрк Оливер
57' Желтая карточкаШипплок Свен
62' Желтая карточкаСиригу Сандро
2:0
67' ГолФорсберг Эмиль
72' Вторая желтая карточкаСиригу Сандро
3:0
79' ГолОрбан Вилли
4:0
80' ГолКейта Наби
83' Желтая карточкаКамавуака Уилсон
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
91'
Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт в офсайде
88'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
88'
Бангор Патрик выбил мяч на угловой.
87'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Орбан Вилли наказан за толчок Сулу Айтач
86'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Орбан Вилли.
83'
Камавуака Уилсон получает желтую карточку.
83'
Камавуака Уилсон из команды СК Дармштадт. Это Поульсен Юссуф заработал фол.
83'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Хедира Рани
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Наби!
80'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Орбан Вилли из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
76'
Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Штайнхефер Маркус
75'
Поульсен Юссуф нарушил правила.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
72'
Сиригу Сандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Сиригу Сандро совершает грубый фол. Кейта Наби был жертвой
72'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
71'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Поульсен Юссуф коснулся мяча рукой.
69'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
68'
Тактическая замена. Бёрк Оливер уходит с поля и его заменяет Поульсен Юссуф
67'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Форсберг Эмиль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
67'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
67'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Хеллер Марсель уходит с поля и его заменяет Гувара Леон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Шипплок Свен наказан за толчок Комппер Марвин
63'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
63'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Сиригу Сандро получает желтую карточку.
62'
Сиригу Сандро совершает грубый фол. Кейта Наби был жертвой
61'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Камавуака Уилсон из команды СК Дармштадт делает подножку. Демме Диего заработал фол.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 39394 болельщиков
59'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
58'
Бёрк Оливер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
Шипплок Свен получает желтую карточку.
57'
Шипплок Свен атакует сзади соперника. Демме Диего пострадал.
57'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
57'
После удара головой, который нанес Бёрк Оливер, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
56'
55'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
55'
Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
54'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
54'
Бернардо Фернандес выбил мяч на угловой.
54'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
53'
Расенбаллспорт Лейпциге совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Сиригу Сандро нарушает правила. Ильзанкер Штефан пострадал
49'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Хальстенберг Марсель нарушает правила. Сиригу Сандро пострадал
49'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Забитцер Марсель и мяч снова в игре
48'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
48'
Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге бьет головой мимо ворот
48'
47'
Холланд Фабиан выбил мяч на угловой.
47'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Форсберг Эмиль нарушает правила. Холланд Фабиан пострадал
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
46'
Холланд Фабиан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
44'
Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
44'
Сулу Айтач наказан за толчок Бёрк Оливер
43'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
43'
Шипплок Свен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
42'
Бёрк Оливер получает желтую карточку.
42'
Бёрк Оливер совершает грубый фол. Сулу Айтач был жертвой
41'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Забитцер Марсель нарушил правила.
36'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Хеллер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
35'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
35'
Сиригу Сандро нарушает правила. Форсберг Эмиль пострадал
34'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
33'
Шипплок Свен бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
33'
Форсберг Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
31'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает подножку. Ильзанкер Штефан заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
30'
Забитцер Марсель атакует сзади соперника. Сулу Айтач пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Сэм Сидней
28'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Забитцер Марсель и мяч снова в игре
27'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
27'
Кейта Наби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
27'
Колторти Фабио выбил мяч на угловой.
27'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
25'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
25'
Сэм Сидней имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Вранчич Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Колторти Фабио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
24'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
24'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
23'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
23'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
22'
Сиригу Сандро возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Ильзанкер Штефан возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Тактическая замена. Федецкий Артём уходит с поля и его заменяет Камавуака Уилсон
21'
Сиригу Сандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Сиригу Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Ильзанкер Штефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге опасно играет. Чуть не пострадал Сиригу Сандро.
19'
Ильзанкер Штефан нарушает правила. Сиригу Сандро пострадал
19'
Орбан Вилли пробил головой, вратарь справился с ударом.
18'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
18'
18'
Форсберг Эмиль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
18'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Наби!
12'
Форсберг Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Вранчич Марио наказан за толчок Кейта Наби
12'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Холланд Фабиан заработал фол.
10'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
7'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ильзанкер Штефан.
7'
Бангор Патрик нарушает правила. Забитцер Марсель пострадал
6'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Кейта Наби нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Хеллер Марсель выбил мяч на угловой.
4'
3'
Форсберг Эмиль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
2'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Дармштадт
РБ Лейпциг
97.1% (203)
Ничья:
2.4% (5)
Дармштадт
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 РБ Лейпциг:
44.5% (93)
2:1 РБ Лейпциг:
19.1% (40)
1:0 РБ Лейпциг:
13.9% (29)
3:1 РБ Лейпциг:
9.6% (20)
3:0 РБ Лейпциг:
8.1% (17)
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