Стадион: БайАрена Зрители: 28675
3:3
Конец матча
39' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:0
40' ГолБеллараби Карим
2:0
65' ГолФолланд Кевин
2:1
80' ГолГомес Марио
81' Желтая карточкаАрангис Чарлес
2:2
83' ГолГомес Марио
2:3
87' ПенальтиГомес Марио
3:3
89' ГолХавец Кай
90' Желтая карточкаГуставо Луис
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Фолланд Кевин наказан за толчок Блащиковский Якуб
94'
93'
93'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Зегуйн Пауль
93'
Виейринья из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
93'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
91'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
91'
Хильберт Роберто нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
91'
Хильберт Роберто оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Топрак Омер из команды Байер Л делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
После дальнего удара, который нанес Виейринья мяч отбит вратарем
91'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Густаво Луис получает желтую карточку.
90'
Густаво Луис наказан за толчок Беллараби Карим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хавец Кай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
87'
Г О О О О О Л - Гомес Марио из команды Вольфсбург забивает пенальти
86'
ПЕНАЛЬТИ! – Хенрихс Бенджамин фолит в штрафной площади. Блащиковский Якуб пострадал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Арнольд Максимилиан сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
83'
82'
Топрак Омер выбил мяч на угловой.
82'
Гомес Марио на финте ушёл от оппонента.
82'
Трэш Кристиан на финте ушёл от оппонента.
81'
Арангис Чарлес получает желтую карточку.
81'
Арангис Чарлес из команды Байер Л. Это Арнольд Максимилиан заработал фол.
80'
Блащиковский Якуб сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Тактическая замена. Кисслинг Штефан уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
79'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
78'
После дальнего удара, который нанес Арангис Чарлес мяч отбит вратарем
77'
77'
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76'
76'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
75'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Виейринья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л. Это Трэш Кристиан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Justin Moebius
72'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
70'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Густаво Луис
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
69'
69'
69'
Драгович Александр вышел из ворот и забрал мяч.
69'
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
После удара головой, который сделал Густаво Луис мяч попадает в перекладину
69'
68'
68'
65'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Беллараби Карим заработал фол.
64'
Топрак Омер из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Беллараби Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Виейринья из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
63'
63'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Хавец Кай наказан за толчок Гилавоги Жошуа
62'
62'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
60'
Фолланд Кевин наказан за толчок Кнохе Робин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
60'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
59'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
58'
Драгович Александр из команды Байер Л делает подножку. Гомес Марио заработал фол.
58'
57'
56'
56'
Густаво Луис из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
56'
56'
Хенрихс Бенджамин выбил мяч на угловой.
56'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
54'
Арнольд Максимилиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Гомес Марио имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
54'
Гомес Марио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
52'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л. Это Густаво Луис заработал фол.
52'
52'
Арнольд Максимилиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Виейринья из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
52'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает навес
52'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л подал угловой справа.
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Виейринья наказан за толчок Хильберт Роберто
48'
48'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
48'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
46'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
46'
Тактическая замена. Венделл Боргес уходит с поля и его заменяет Хенрихс Бенджамин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Арангис Чарлес.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
44'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
43'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает подножку. Гилавоги Жошуа заработал фол.
42'
Хорн Яннес наказан за толчок Хильберт Роберто
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Арангис Чарлес сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Беллараби Карим эффектным ударом переправил мяч в ворота.
40'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает навес
39'
Базур Рихедли получает желтую карточку.
39'
Базур Рихедли атакует сзади соперника. Арангис Чарлес пострадал.
38'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
37'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Топрак Омер выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
После дальнего удара, который нанес Беллараби Карим мяч отбит вратарем
34'
33'
33'
Виейринья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Виейринья заработал фол.
32'
Густаво Луис из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
32'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Хильберт Роберто выбил мяч на угловой.
32'
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
30'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Виейринья заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
29'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
28'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Кисслинг Штефан выбил мяч на угловой.
27'
26'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Гомес Марио
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Гилавоги Жошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
24'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
23'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Базур Рихедли
22'
22'
Виейринья имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Виейринья из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Матч остановлен
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Малли Юнус
19'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
19'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
19'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
18'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
18'
Гомес Марио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
17'
17'
Арангис Чарлес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Драгович Александр из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
13'
Малли Юнус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
12'
Базур Рихедли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
8'
8'
Густаво Луис из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
8'
7'
Хильберт Роберто выбил мяч на угловой.
7'
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
4'
Кнохе Робин наказан за толчок Кисслинг Штефан
2'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 3:3 Вольфсбург
Байер Л
85.8% (182)
Ничья:
9.4% (20)
Вольфсбург
4.7% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
51.4% (109)
1:0 Байер Л:
18.4% (39)
3:1 Байер Л:
7.5% (16)
1:1 Ничья:
6.6% (14)
2:0 Байер Л:
4.7% (10)
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