Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

94' Игрок клуба " Байер Л " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93' Виейринья из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот

91' Хильберт Роберто нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот

91' Хильберт Роберто оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' После дальнего удара, который нанес Виейринья мяч отбит вратарем

91' Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

89' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хавец Кай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

87' Г О О О О О Л - Гомес Марио из команды Вольфсбург забивает пенальти

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

85' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

79' Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.

78' После дальнего удара, который нанес Арангис Чарлес мяч отбит вратарем

77' Игрок клуба " Байер Л " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 28675 болельщиков

76' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Вольфсбург

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

75' Виейринья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

69' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Драгович Александр вышел из ворот и забрал мяч.

69' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' После удара головой, который сделал Густаво Луис мяч попадает в перекладину

68' Игрок клуба " Вольфсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

65' Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Беллараби Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

58' Игрок клуба " Байер Л " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.

54' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Арнольд Максимилиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

54' Гомес Марио имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.

54' Гомес Марио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

52' Арнольд Максимилиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

52' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок клуба " Байер Л " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

50' Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника