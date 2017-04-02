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Стадион: Зрители: 28675
Байер Л
3:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
39' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:0
40' Гол
Беллараби Карим
2:0
65' Гол
Фолланд Кевин
2:1
80' Гол
Гомес Марио
81' Желтая карточка
Арангис Чарлес
2:2
83' Гол
Гомес Марио
2:3
87' Пенальти
Гомес Марио
3:3
89' Гол
Хавец Кай
90' Желтая карточка
Густаво Луис
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
94'
Фолланд Кевин наказан за толчок Блащиковский Якуб
94'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Байер Л
93'
Тактическая замена. Виейринья уходит с поля и его заменяет Зегуйн Пауль

93'
Виейринья из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
93'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
Угловой
91'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
91'
Хильберт Роберто нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
91'
Хильберт Роберто оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
91'
Топрак Омер из команды Байер Л делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
После дальнего удара, который нанес Виейринья мяч отбит вратарем
91'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
90'
Густаво Луис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Густаво Луис наказан за толчок Беллараби Карим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хавец Кай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
Описание гола
87'
Г О О О О О Л - Гомес Марио из команды Вольфсбург забивает пенальти
Фол, нарушение
86'
ПЕНАЛЬТИ! – Хенрихс Бенджамин фолит в штрафной площади. Блащиковский Якуб пострадал
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Арнольд Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
83'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
82'
Топрак Омер выбил мяч на угловой.
82'
Гомес Марио на финте ушёл от оппонента.
82'
Трэш Кристиан на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
81'
Арангис Чарлес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Арангис Чарлес из команды Байер Л. Это Арнольд Максимилиан заработал фол.
80'
Блащиковский Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
80'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Тактическая замена. Кисслинг Штефан уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
79'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
78'
После дальнего удара, который нанес Арангис Чарлес мяч отбит вратарем
77'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 28675 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Байер Л
76'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
75'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
75'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает навес
75'
Удар от ворот произведет Байер Л
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Виейринья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л. Это Трэш Кристиан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Базур Рихедли уходит с поля и его заменяет Justin Moebius
72'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
72'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
71'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Густаво Луис
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
69'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
69'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
69'
Драгович Александр вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
После удара головой, который сделал Густаво Луис мяч попадает в перекладину
Угловой
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
68'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
68'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный пас
65'
Хильберт Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Беллараби Карим заработал фол.
64'
Топрак Омер из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Беллараби Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Виейринья из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Байер Л
63'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Хавец Кай наказан за толчок Гилавоги Жошуа
62'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
Фол, нарушение
60'
Фолланд Кевин наказан за толчок Кнохе Робин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Удар от ворот произведет Байер Л
60'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
59'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
58'
Драгович Александр из команды Байер Л делает подножку. Гомес Марио заработал фол.
58'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
Густаво Луис из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
56'
Хенрихс Бенджамин выбил мяч на угловой.
56'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Арнольд Максимилиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Гомес Марио имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
54'
Гомес Марио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
52'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л. Это Густаво Луис заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Байер Л
52'
Арнольд Максимилиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Виейринья из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
52'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает навес
52'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л подал угловой справа.
51'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
49'
Виейринья наказан за толчок Хильберт Роберто
48'
Удар от ворот произведет Байер Л
48'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
48'
Трэш Кристиан из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
46'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Трэш Кристиан
46'
Тактическая замена. Венделл Боргес уходит с поля и его заменяет Хенрихс Бенджамин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
46'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Арангис Чарлес.
46'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
44'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л делает подножку. Гилавоги Жошуа заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Хорн Яннес наказан за толчок Хильберт Роберто
41'
Удар от ворот произведет Байер Л
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Арангис Чарлес сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Беллараби Карим эффектным ударом переправил мяч в ворота.
40'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает навес
Желтая карточка
39'
Базур Рихедли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Базур Рихедли атакует сзади соперника. Арангис Чарлес пострадал.
Фол, нарушение
38'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
37'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
37'
Топрак Омер выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
После дальнего удара, который нанес Беллараби Карим мяч отбит вратарем
34'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Виейринья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Виейринья заработал фол.
32'
Густаво Луис из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
32'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
32'
Хильберт Роберто выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
31'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает подножку. Виейринья заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
29'
Баумгартлингер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
28'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
28'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
27'
Кисслинг Штефан выбил мяч на угловой.
27'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
26'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Гомес Марио
26'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
25'
Гилавоги Жошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Базур Рихедли
22'
Удар от ворот произведет Байер Л
22'
Виейринья имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
22'
Виейринья из команды Вольфсбург устремляется вперед с мячом.
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Матч остановлен
21'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
20'
Мехмеди Адмир наказан за толчок Малли Юнус
19'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
19'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
19'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хильберт Роберто из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
18'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
18'
Гомес Марио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
18'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
17'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
17'
Арангис Чарлес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
16'
Драгович Александр из команды Байер Л делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
13'
Малли Юнус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
13'
Виейринья из команды Вольфсбург подал угловой слева.
12'
Базур Рихедли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
11'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Байер Л
8'
Густаво Луис из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
7'
Хильберт Роберто выбил мяч на угловой.
7'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л в офсайде
Фол, нарушение
4'
Кнохе Робин наказан за толчок Кисслинг Штефан
2'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 3:3 Вольфсбург
Байер Л
85.8% (182)
Ничья:
9.4% (20)
Вольфсбург
4.7% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
51.4% (109)
Байер Л:
18.4% (39)
Байер Л:
7.5% (16)
Ничья:
6.6% (14)
Байер Л:
4.7% (10)
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