Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 57000
1:0
13' ГолМюллер Николай
1:1
25' ГолЙойич Милош
34' Желтая карточкаЦоллер Симон
37' Желтая карточкаЙойич Милош
60' Желтая карточкаХолтби Льюис
67' Желтая карточкаУолас Соуза
77' Желтая карточкаГирасси Серу
2:1
90' ГолХолтби Льюис
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Хектор Йонас из команды Кельн делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
92'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Хорн Тимо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Костич Филип бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
92'
Хорн Тимо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Холтби Льюис!
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
89'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Гирасси Серу
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
86'
86'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
86'
85'
Холтби Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Вуд Бобби заработал фол.
84'
Рауш Константин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
84'
Гирасси Серу из команды Кельн делает пас партнеру.
84'
Костич Филип из команды Гамбург делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
83'
Хектор Йонас из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Дикмайер Деннис выбил мяч подальше от ворот.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 57000 болельщиков
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Хайнц Доминик.
79'
Гирасси Серу наказан за толчок Маврай Мергим
79'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Адлер Рене неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
78'
Рауш Константин выбил мяч подальше от ворот.
77'
Гирасси Серу получает желтую карточку.
77'
Гирасси Серу наказан за толчок Экдаль Олбин
76'
Тактическая замена. Клеменс Кристиан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург в офсайде
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург играет в стеночку. Холтби Льюис был стеночкой.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
73'
Холтби Льюис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Холтби Льюис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург делает навес
72'
Грегорич Михаэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
72'
72'
Холтби Льюис из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
72'
Костич Филип выбил мяч подальше от ворот.
70'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Тактическая замена. Уолас Соуза уходит с поля и его заменяет Сакаи Готоку
69'
Костич Филип наказан за толчок Ольковски Павел
68'
Йойич Милош наказан за толчок Экдаль Олбин
67'
Уолас Соуза получает желтую карточку.
67'
Уолас Соуза совершает грубый фол. Клеменс Кристиан был жертвой
66'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Модест Антони наказан за толчок Маврай Мергим
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Клеменс Кристиан наказан за толчок Дуглас Сантос
64'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
64'
Рауш Константин выбил мяч подальше от ворот.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
63'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Рауш Константин
63'
62'
Удар от ворот произведет Кельн
62'
Хёгер Марко из команды Кельн. Это Вуд Бобби заработал фол.
61'
61'
60'
Холтби Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает подножку. Йойич Милош заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Кельн
60'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
58'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
58'
Холтби Льюис из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Йойич Милош.
57'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
57'
Клеменс Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой справа.
57'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
57'
56'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Костич Филип бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
54'
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Мюллер Николай получил травму и заменен. Грегорич Михаэль выходит на поле.
52'
Мюллер Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Мюллер Николай наказан за толчок Хёгер Марко
51'
Хектор Йонас из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
51'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Кельн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Вуд Бобби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
49'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
48'
Хектор Йонас выбил мяч на угловой.
48'
48'
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
46'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Экдаль Олбин
46'
Тактическая замена. Маро Доминик уходит с поля и его заменяет Хайнц Доминик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Рауш Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Рауш Константин на финте ушёл от оппонента.
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
Модест Антони из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
45'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
45'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
45'
Костич Филип на финте ушёл от оппонента.
44'
44'
43'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
43'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
42'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
41'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает навес
41'
Клеменс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дуглас Сантос из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Мюллер Николай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Мюллер Николай из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
39'
Уолас Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
38'
37'
Йойич Милош получает желтую карточку.
37'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
37'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Кельн
36'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает неудачный навес.
35'
Юнг Гидеон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Цоллер Симон получает желтую карточку.
34'
Цоллер Симон из команды Кельн. Это Дикмайер Деннис заработал фол.
34'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
34'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Пападопулос Кирьякос мяч выносится вратарем на угловой
33'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой слева.
33'
Ольковски Павел выбил мяч на угловой.
33'
32'
Костич Филип из команды Гамбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
31'
Модест Антони бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
31'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
31'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
31'
30'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Дикмайер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес
28'
28'
Модест Антони имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой слева.
27'
Пападопулос Кирьякос ошибается в защите.
27'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Клеменс Кристиан сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йойич Милош из клуба "Кельн" отправил мяч головой в ворота.
25'
24'
24'
Дуглас Сантос выбил мяч подальше от ворот.
23'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Рауш Константин
23'
После дальнего удара, который нанес Суботич Невен мяч отбит вратарем
22'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хёгер Марко выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
18'
Маврай Мергим из команды Гамбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
18'
18'
17'
17'
16'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Вуд Бобби коснулся мяча рукой.
13'
Вуд Бобби сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мюллер Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Костич Филип заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Кельн
12'
Холтби Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
11'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
10'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
10'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
9'
9'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Маврай Мергим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
8'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Хёгер Марко из команды Кельн делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
7'
7'
Дикмайер Деннис выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Йойич Милош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Юнг Гидеон из команды Гамбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
4'
Хёгер Марко наказан за толчок Костич Филип
2'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Ольковски Павел заработал фол.
2'
2'
Модест Антони наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
2'
Модест Антони из команды Кельн наносит очень неточный удар.
1'
1'
1'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Кёльн
Гамбург
52.6% (111)
Ничья:
35.5% (75)
Кёльн
11.8% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.3% (64)
2:1 Гамбург:
24.2% (51)
1:0 Гамбург:
21.8% (46)
1:2 Кёльн:
7.1% (15)
2:0 Гамбург:
3.8% (8)
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