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Стадион: Зрители: 57000
Гамбург
2:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
13' Гол
Мюллер Николай
1:1
25' Гол
Йойич Милош
34' Желтая карточка
Цоллер Симон
37' Желтая карточка
Йойич Милош
60' Желтая карточка
Холтби Льюис
67' Желтая карточка
Уолас Соуза
77' Желтая карточка
Гирасси Серу
2:1
90' Гол
Холтби Льюис
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Хектор Йонас из команды Кельн делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
92'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Хорн Тимо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Костич Филип бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
92'
Хорн Тимо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Холтби Льюис!
91'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Адлер Рене вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
Офсайд
86'
Холтби Льюис из команды Гамбург в офсайде
86'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает передачу одноклубнику.
86'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
86'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Холтби Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
85'
Хайнц Доминик из команды Кельн. Это Вуд Бобби заработал фол.
84'
Рауш Константин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
84'
Гирасси Серу из команды Кельн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
84'
Костич Филип из команды Гамбург делает подножку. Суботич Невен заработал фол.
83'
Хектор Йонас из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Дикмайер Деннис выбил мяч подальше от ворот.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 57000 болельщиков
Фол, нарушение
81'
Холтби Льюис из команды Гамбург в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
80'
Вуд Бобби из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Хайнц Доминик.
Фол, нарушение
79'
Гирасси Серу наказан за толчок Маврай Мергим
79'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Адлер Рене неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
78'
Рауш Константин выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
77'
Гирасси Серу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Гирасси Серу наказан за толчок Экдаль Олбин
76'
Тактическая замена. Клеменс Кристиан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
Офсайд
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург в офсайде
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург играет в стеночку. Холтби Льюис был стеночкой.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
73'
Холтби Льюис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Холтби Льюис оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург делает навес
72'
Грегорич Михаэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
72'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Холтби Льюис из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
72'
Костич Филип выбил мяч подальше от ворот.
70'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Тактическая замена. Уолас Соуза уходит с поля и его заменяет Сакаи Готоку
Фол, нарушение
69'
Костич Филип наказан за толчок Ольковски Павел
Фол, нарушение
68'
Йойич Милош наказан за толчок Экдаль Олбин
Желтая карточка
67'
Уолас Соуза получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Уолас Соуза совершает грубый фол. Клеменс Кристиан был жертвой
66'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
65'
Модест Антони наказан за толчок Маврай Мергим
65'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
64'
Клеменс Кристиан наказан за толчок Дуглас Сантос
64'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
64'
Рауш Константин выбил мяч подальше от ворот.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
63'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Рауш Константин
63'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
62'
Удар от ворот произведет Кельн
Фол, нарушение
62'
Хёгер Марко из команды Кельн. Это Вуд Бобби заработал фол.
61'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Холтби Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
60'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает подножку. Йойич Милош заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Кельн
60'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Грегорич Михаэль из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
58'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
58'
Холтби Льюис из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Йойич Милош.
Офсайд
57'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
57'
Клеменс Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
57'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой справа.
57'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
57'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Костич Филип бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
54'
Адлер Рене вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Мюллер Николай получил травму и заменен. Грегорич Михаэль выходит на поле.
Травма, повреждение
52'
Мюллер Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Мюллер Николай наказан за толчок Хёгер Марко
51'
Хектор Йонас из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
51'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Кельн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Вуд Бобби отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
48'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
48'
Хектор Йонас выбил мяч на угловой.
48'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
46'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Экдаль Олбин
46'
Тактическая замена. Маро Доминик уходит с поля и его заменяет Хайнц Доминик
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Рауш Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Рауш Константин на финте ушёл от оппонента.
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Модест Антони из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
45'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
45'
Костич Филип на финте ушёл от оппонента.
44'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
43'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает навес
43'
Йойич Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
42'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
42'
Клеменс Кристиан из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
42'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
41'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает навес
41'
Клеменс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дуглас Сантос из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Мюллер Николай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Мюллер Николай из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
39'
Уолас Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
38'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
37'
Йойич Милош получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Йойич Милош из команды Кельн делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
37'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Кельн
36'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает неудачный навес.
35'
Юнг Гидеон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
34'
Цоллер Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Цоллер Симон из команды Кельн. Это Дикмайер Деннис заработал фол.
34'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
Угловой
34'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой слева.
33'
После удара головой, который сделал Пападопулос Кирьякос мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
33'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой слева.
33'
Ольковски Павел выбил мяч на угловой.
33'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
32'
Костич Филип из команды Гамбург делает подножку. Хёгер Марко заработал фол.
31'
Модест Антони бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
31'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
31'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Дикмайер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
29'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хектор Йонас из команды Кельн делает навес
28'
Удар от ворот произведет Гамбург
28'
Модест Антони имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
28'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой слева.
27'
Пападопулос Кирьякос ошибается в защите.
27'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Клеменс Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йойич Милош из клуба "Кельн" отправил мяч головой в ворота.
25'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес
24'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Дуглас Сантос выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
23'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Рауш Константин
23'
После дальнего удара, который нанес Суботич Невен мяч отбит вратарем
22'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хёгер Марко выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Кельн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
19'
Холтби Льюис из команды Гамбург в офсайде
19'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
18'
Маврай Мергим из команды Гамбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
18'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
17'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
16'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
15'
Вуд Бобби коснулся мяча рукой.
13'
Вуд Бобби сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мюллер Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает пас партнеру.
13'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Костич Филип заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Кельн
12'
Холтби Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
11'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Адлер Рене вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
10'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
9'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Маврай Мергим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Хёгер Марко из команды Кельн делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
7'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Дикмайер Деннис выбил мяч подальше от ворот.
5'
Удар от ворот произведет Гамбург
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Йойич Милош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Юнг Гидеон из команды Гамбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
Фол, нарушение
4'
Хёгер Марко наказан за толчок Костич Филип
Офсайд
2'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает подножку. Ольковски Павел заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Гамбург
2'
Модест Антони наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
2'
Модест Антони из команды Кельн наносит очень неточный удар.
1'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
1'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 2:1 Кёльн
Гамбург
52.6% (111)
Ничья:
35.5% (75)
Кёльн
11.8% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.3% (64)
Гамбург:
24.2% (51)
Гамбург:
21.8% (46)
Кёльн:
7.1% (15)
Гамбург:
3.8% (8)
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