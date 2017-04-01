Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
0:1
21' ГолКрузе Макс
27' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
0:2
45' ГолДелани Томас
0:3
47' ГолДелани Томас
0:3
64' Не забитый пенальтиПетерсен Нильс
1:3
64' ГолПетерсен Нильс
1:4
71' ГолБартельс Фин
2:4
77' ГолГрифо Винченцо
81' Желтая карточкаШустер Юлиан
81' Желтая карточкаКальдирола Лука
2:5
85' ГолДелани Томас
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
85'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
85'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Кемпф Марк-Оливер наказан за толчок Делани Томас
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
84'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Кальдирола Лука получает желтую карточку за споры
81'
Шустер Юлиан получает желтую карточку за споры
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
81'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
81'
81'
Филипп Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
80'
Хаберер Яник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
80'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
79'
Кюблер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
77'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
77'
Филипп Максимилиан сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грифо Винченцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
76'
76'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
75'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
74'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает навес
74'
Бартельс Фин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
74'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
71'
Делани Томас сделал результативную передачу.
71'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Вердер.
71'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
71'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Гриллич Флориан из команды Вердер. Это Шустер Юлиан заработал фол.
69'
69'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
69'
69'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
67'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
66'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
64'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Петерсен Нильс бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
64'
ПЕНАЛЬТИ! – Гарсия Сантьяго фолит в штрафной площади. Филипп Максимилиан пострадал
61'
61'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
61'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Гарсия Сантьяго пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
59'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
57'
57'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Крузе Макс наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
54'
Бартельс Фин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
52'
52'
52'
51'
51'
51'
51'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
47'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
47'
47'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
46'
Тактическая замена. Игнёвски Александр уходит с поля и его заменяет Кюблер Лукас
46'
Тактическая замена. Абраши Амир уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Гарсия Сантьяго сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делани Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
45'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Франц Майк заработал фол.
45'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает навес
44'
44'
Бартельс Фин из команды Вердер бьет головой мимо ворот
44'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
43'
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Тактическая замена. Бауэр Роберт уходит с поля и его заменяет Гарсия Сантьяго
40'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург в офсайде
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает неудачный навес.
36'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
36'
35'
Бауэр Роберт возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
34'
Делани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Бауэр Роберт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Бауэр Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
33'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Бартельс Фин.
31'
31'
31'
Делани Томас блокирует соперника. Гюнтер Кристиан заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает неудачный навес.
29'
28'
Гриллич Флориан исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку за споры
27'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
25'
Крузе Макс из команды Вердер. Это Абраши Амир заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
24'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
23'
22'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Крузе Макс!
21'
Кемпф Марк-Оливер ошибается в защите.
21'
20'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Кемпф Марк-Оливер наказан за толчок Кальдирола Лука
19'
19'
Велькович Милош из команды Вердер. Это Хаберер Яник заработал фол.
18'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Игнёвски Александр выбил мяч на угловой.
18'
Крузе Макс на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
Кальдирола Лука из команды Вердер делает навес
16'
16'
Нидерлехнер Флориан на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
12'
12'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Филипп Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
10'
10'
Грифо Винченцо исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
9'
Велькович Милош из команды Вердер. Это Филипп Максимилиан заработал фол.
9'
9'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
7'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Игнёвски Александр заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
2'
Крузе Макс из команды Вердер делает подножку. Абраши Амир заработал фол.
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
2'
Кальдирола Лука выбил мяч на угловой.
2'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 2:5 Вердер
Фрайбург
56.1% (119)
Ничья:
27.8% (59)
Вердер
16% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фрайбург:
33.5% (71)
1:1 Ничья:
23.6% (50)
1:0 Фрайбург:
15.6% (33)
1:2 Вердер:
9% (19)
2:0 Фрайбург:
2.8% (6)
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