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Стадион: Зрители: 24000
Фрайбург
2:5
Конец матча
Вердер
0'
0:1
21' Гол
Крузе Макс
27' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
0:2
45' Гол
Делани Томас
0:3
47' Гол
Делани Томас
0:3
64' Не забитый пенальти
Петерсен Нильс
1:3
64' Гол
Петерсен Нильс
1:4
71' Гол
Бартельс Фин
2:4
77' Гол
Грифо Винченцо
81' Желтая карточка
Шустер Юлиан
81' Желтая карточка
Кальдирола Лука
2:5
85' Гол
Делани Томас
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
85'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.

85'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
85'
Кемпф Марк-Оливер наказан за толчок Делани Томас
Угловой
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
84'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Кальдирола Лука получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
81'
Шустер Юлиан получает желтую карточку за споры
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
81'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Кайнц Флориан заработал фол.
81'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Филипп Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
Удар от ворот произведет Вердер
80'
Хаберер Яник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
79'
Удар от ворот произведет Вердер
79'
Кюблер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Франц Майк из команды Фрайбург делает навес
Офсайд
77'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер в офсайде
77'
Филипп Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грифо Винченцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Вердер
76'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
75'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает навес
74'
Бартельс Фин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
74'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Делани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Вердер.
71'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
71'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
70'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
70'
Гриллич Флориан из команды Вердер. Это Шустер Юлиан заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Вердер
69'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
Угловой
69'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
69'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
67'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
66'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
66'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Эггештайн Максимилиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Описание гола
64'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
Описание гола
64'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Петерсен Нильс бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛЬТИ! – Гарсия Сантьяго фолит в штрафной площади. Филипп Максимилиан пострадал
61'
Удар от ворот произведет Вердер
61'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Гарсия Сантьяго пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
60'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
59'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
57'
Удар от ворот произведет Вердер
57'
Филипп Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
55'
Крузе Макс наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
54'
Бартельс Фин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников.
53'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
52'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
52'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Франц Майк из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
49'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
47'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Делани Томас из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
47'
Гриллич Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
47'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Гриллич Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
47'
Гульде Мануэль выбил мяч на угловой.
46'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
46'
Тактическая замена. Игнёвски Александр уходит с поля и его заменяет Кюблер Лукас
46'
Тактическая замена. Абраши Амир уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
46'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Гарсия Сантьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делани Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Кальдирола Лука заработал фол.
45'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
45'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Франц Майк заработал фол.
45'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает навес
44'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Бартельс Фин из команды Вердер бьет головой мимо ворот
44'
Делани Томас из команды Вердер делает навес
43'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Тактическая замена. Бауэр Роберт уходит с поля и его заменяет Гарсия Сантьяго
Офсайд
40'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург в офсайде
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает неудачный навес.
Фол, нарушение
36'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
36'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
35'
Бауэр Роберт возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Делани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Бауэр Роберт получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Бауэр Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Игнёвски Александр из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Бартельс Фин.
31'
Удар от ворот произведет Вердер
31'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Делани Томас блокирует соперника. Гюнтер Кристиан заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Удар от ворот произведет Фрайбург
29'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает неудачный навес.
29'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Гриллич Флориан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
27'
Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
27'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Гюнтер Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Крузе Макс из команды Вердер. Это Абраши Амир заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
23'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Бартельс Фин из команды Вердер в офсайде
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Крузе Макс!
21'
Кемпф Марк-Оливер ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Вердер
20'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Велькович Милош из команды Вердер. Это Хаберер Яник заработал фол.
18'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Гриллич Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
18'
Игнёвски Александр выбил мяч на угловой.
18'
Крузе Макс на финте ушёл от оппонента.
17'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Кальдирола Лука из команды Вердер делает навес
16'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Нидерлехнер Флориан на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
14'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Вердер
12'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Филипп Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
10'
Грифо Винченцо исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
9'
Велькович Милош из команды Вердер. Это Филипп Максимилиан заработал фол.
9'
Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
7'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Игнёвски Александр заработал фол.
5'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
Фол, нарушение
2'
Крузе Макс из команды Вердер делает подножку. Абраши Амир заработал фол.
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
2'
Кальдирола Лука выбил мяч на угловой.
2'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 2:5 Вердер
Фрайбург
56.1% (119)
Ничья:
27.8% (59)
Вердер
16% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Фрайбург:
33.5% (71)
Ничья:
23.6% (50)
Фрайбург:
15.6% (33)
Вердер:
9% (19)
Фрайбург:
2.8% (6)
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