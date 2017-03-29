  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Бавария
 
Позже
Аугсбург
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Аугсбург, который состоится 01.04.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Бавария - Аугсбург
Бавария
97.2% (104)
Ничья:
0.9% (1)
Аугсбург
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
35.5% (38)
Бавария:
29% (31)
Бавария:
7.5% (8)
Бавария:
6.5% (7)
Бавария:
6.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация