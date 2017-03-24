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Герта (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.03.2017 Кёльн 4:2 Герта Б
- 11.03.2017 Герта 2:1 Боруссия Д Б
- 05.03.2017 Гамбург 1:0 Герта Б
- 25.02.2017 Герта 2:0 Айнтрахт Фр Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Герта 2:0 Дармштадт Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Герта 0:1 Вердер Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 27.11.2016 Герта 2:1 Майнц Б
- 19.11.2016 Аугсбург 0:0 Герта Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Герта 2:0 Гамбург Б
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 18.03.2017 Хоффенхайм 1:0 Байер Л Б
- 11.03.2017 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 18.02.2017 Хоффенхайм 2:0 Дармштадт Б
- 12.02.2017 Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Б
- 04.02.2017 Хоффенхайм 4:0 Майнц Б
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм Б
- 21.12.2016 Хоффенхайм 1:1 Вердер Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 22.10.2016 Байер Л 0:3 Хоффенхайм Б
- 15.10.2016 Хоффенхайм 2:1 Фрайбург Б
- 01.10.2016 Ингольштадт 1:2 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
Герта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Хоффенхайм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Бундеслига
- 16.04.2016 Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига
- 22.11.2015 Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 23.05.2015 Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига
- 21.12.2014 Герта 0:5 Хоффенхайм Бундеслига
- 06.04.2014 Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 09.11.2013 Хоффенхайм 2:3 Герта Бундеслига
- 05.05.2012 Герта 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 17.12.2011 Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига
- 27.02.2010 Герта 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 27.09.2009 Хоффенхайм 5:1 Герта Бундеслига
- 24.04.2009 Хоффенхайм 0:1 Герта Бундеслига
- 09.11.2008 Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|61 - 13
|62
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 28
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|54 - 27
|46
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|11
|12
|2
|46 - 25
|45
|5.
|Герта
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|34 - 30
|40
|6.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|37 - 29
|37
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|26 - 27
|36
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 42
|35
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 27
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|30 - 34
|32
|11.
|Байер Л
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 40
|31
|12.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 41
|29
|13.
|Вердер
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 44
|29
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|23 - 34
|29
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|24 - 34
|29
|16.
|Гамбург
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|24 - 46
|27
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|23 - 42
|19
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|17 - 47
|15
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Герта - Хоффенхайм, который состоится 31.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Герта - Хоффенхайм, который состоится 31.03.2017.
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Прогнозы на матч Герта - Хоффенхайм
Герта
64.6% (84)
Ничья:
23.8% (31)
Хоффенхайм
11.5% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Герта:
33.8% (44)
1:0 Герта:
22.3% (29)
1:1 Ничья:
19.2% (25)
2:0 Герта:
3.8% (5)
0:2 Хоффенхайм:
3.8% (5)
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