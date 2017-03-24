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Стадион:
Герта
 
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Хоффенхайм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Герта - Хоффенхайм, который состоится 31.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Герта - Хоффенхайм
Герта
64.6% (84)
Ничья:
23.8% (31)
Хоффенхайм
11.5% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
33.8% (44)
Герта:
22.3% (29)
Ничья:
19.2% (25)
Герта:
3.8% (5)
Хоффенхайм:
3.8% (5)
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