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Стадион: Коммерцбанк-Арена
0:0
Первый тайм: 27'
21' Желтая карточкаВальехо Хесус
|
21'
Состав команд
33
Тавата
Талеб
10
Фабиан
Марко
17
Ребич
Анте
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
10
Азар
Торган
13
Штиндль
Ларс
Айнтрахт Фр 5-4-1
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 22 Чендлер Тимоти Защитник
- 19 Абрахам Давид Защитник
- 5 Вальехо Хесус Защитник
- 6 Ощипка Бастиан Защитник
- 33 Тавата Талеб Защитник
- 10 Фабиан Марко Полузащитник
- 39 Маскарель Омар Полузащитник
- 11 Гачинович Мийат Полузащитник
- 17 Ребич Анте Полузащитник
- 31 Хргота Бранимир Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Линднер Хайнц Вратарь
- 15 Гектор Майкл Защитник
- 4 Русс Марко Защитник
- 28 Баркок Аймен Полузащитник
- 18 Безушков Макс Полузащитник
- 24 Вольф Мариус Нападающий
- 9 Сеферович Харис Нападающий
- Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Бамба Андерсон Травмирован
- Регезель Янни Травмирован
- Хасебе Макото Травмирован
- Медоевич Слободан Травмирован
- Майер Александр Травмирован
Боруссия М 4-4-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 10 Азар Торган Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 5 Стробл Тобиас Полузащитник
- 23 Хофманн Йонас Полузащитник
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- 11 Раффаэл де Араужо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 30 Эльведи Нико Защитник
- 25 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 22 Бенеш Ласло Полузащитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- 28 Хан Андре Нападающий
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Джонсон Фабиан Травмирован
- Крамер Кристоф Травмирован
- Шульц Марвин Травмирован
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.03.2017 Айнтрахт Фр 0:0 Гамбург Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 05.03.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Б
- 25.02.2017 Герта 2:0 Айнтрахт Фр Б
- 18.02.2017 Айнтрахт Фр 0:2 Ингольштадт Б
- 11.02.2017 Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 05.02.2017 Айнтрахт Фр 2:0 Дармштадт Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 20.12.2016 Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Б
- 04.12.2016 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 20.11.2016 Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
Боруссия М (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 12.03.2017 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 12.03.2016 Боруссия М 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 17.10.2015 Айнтрахт Фр 1:5 Боруссия М Бундеслига
- 17.04.2015 Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М Бундеслига
- 22.11.2014 Боруссия М 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 29.10.2014 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Кубок Германии
- 26.03.2014 Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 27.10.2013 Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 01.03.2013 Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 07.10.2012 Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 30.01.2011 Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 11.09.2010 Боруссия М 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 09.04.2010 Боруссия М 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 21.11.2009 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия М Бундеслига
- 18.04.2009 Айнтрахт Фр 4:1 Боруссия М Бундеслига
- 02.11.2008 Боруссия М 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|67 - 13
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|47 - 28
|52
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|12
|12
|2
|49 - 26
|48
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|55 - 28
|47
|5.
|Герта
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|35 - 33
|40
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|26 - 27
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|38 - 31
|37
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 47
|35
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 28
|34
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 34
|33
|11.
|Вердер
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|39 - 46
|32
|12.
|Байер Л
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 40
|31
|13.
|Гамбург
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|26 - 47
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 41
|29
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|23 - 34
|29
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|24 - 40
|29
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|23 - 42
|19
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|17 - 51
|15
Первый тайм
27'
26'
Абрахам Давид наказан за толчок Вестергор Янник
26'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
26'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
25'
25'
Тавата Талеб пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
23'
22'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
22'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
21'
Вальехо Хесус получает желтую карточку.
21'
Вальехо Хесус совершает грубый фол. Дауд Махмуд был жертвой
21'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает навес
19'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
18'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Тавата Талеб на финте ушёл от оппонента.
17'
16'
16'
Абрахам Давид наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
16'
15'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
15'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
12'
Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
11'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
11'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
10'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
8'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Янчке Тони из команды Боруссия М отвел угрозу отличным подкатом
7'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Азар Торган.
7'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
6'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает неудачный навес.
6'
6'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Янчке Тони выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
4'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
4'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
3'
Чендлер Тимоти выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
2'
Янчке Тони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
1'
Ребич Анте имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Хргота Бранимир, и мяч снова в игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М
Айнтрахт Фр
28.3% (60)
Ничья:
41% (87)
Боруссия М
30.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.8% (76)
1:2 Боруссия М:
20.3% (43)
1:0 Айнтрахт Фр:
14.2% (30)
2:1 Айнтрахт Фр:
13.7% (29)
2:2 Ничья:
3.8% (8)
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