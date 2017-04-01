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Стадион:
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 27'
Боруссия М
0'
21' Желтая карточка
Вальехо Хесус
27'
Первый тайм
27'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Абрахам Давид наказан за толчок Вестергор Янник
Угловой
26'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
26'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
25'
Удар от ворот произведет Боруссия М
25'
Тавата Талеб пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
24'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
23'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
22'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
22'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
21'
Вальехо Хесус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Вальехо Хесус совершает грубый фол. Дауд Махмуд был жертвой
21'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает навес
Угловой
19'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
18'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Тавата Талеб на финте ушёл от оппонента.
17'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Боруссия М
16'
Абрахам Давид наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
16'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
15'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
11'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Вальехо Хесус из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
10'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
10'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
9'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Фабиан Марко заработал фол.
8'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Янчке Тони из команды Боруссия М отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
7'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Азар Торган.
7'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
6'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Янчке Тони выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
4'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
4'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
3'
Чендлер Тимоти выбил мяч подальше от ворот.
2'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
2'
Янчке Тони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Удар от ворот произведет Боруссия М
1'
Ребич Анте имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Вратарь парирует удар, который нанес Хргота Бранимир, и мяч снова в игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Боруссия М
Айнтрахт Фр
28.3% (60)
Ничья:
41% (87)
Боруссия М
30.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.8% (76)
Боруссия М:
20.3% (43)
Айнтрахт Фр:
14.2% (30)
Айнтрахт Фр:
13.7% (29)
Ничья:
3.8% (8)
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