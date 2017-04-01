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Стадион: Зрители: 20820
Халл Сити
2:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
2' Желтая карточка
Фонте Жозе
0:1
18' Гол
Кэрролл Эндрю
1:1
53' Гол
Робертсон Эндрю
58' Желтая карточка
Ниассе Умар
64' Желтая карточка
Кэрролл Эндрю
73' Желтая карточка
Н'Диайе Альфред
2:1
85' Гол
Раноккия Андреа
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
97'
Удар от ворот произведет Халл Сити
97'
Байрам Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
97'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес

95'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
93'
Удар от ворот произведет Халл Сити
93'
Кэрролл Эндрю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
93'
Ниассе Умар из команды Халл Сити в офсайде
92'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
92'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
92'
Хенриксен Маркус из команды Халл Сити делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
91'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
89'
Якупович Элдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
89'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Якупович Элдин
88'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 20820 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
85'
Гросицки Камил сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Раноккия Андреа из клуба "Халл Сити" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
85'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
85'
Мэлони Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гросицки Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
83'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
82'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Эрнандес Абель уходит с поля и его заменяет Хенриксен Маркус
80'
Удар от ворот произведет Халл Сити
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Тактическая замена. Н'Диайе Альфред уходит с поля и его заменяет Мэлони Шон
78'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
76'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм устремляется вперед с мячом.
75'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
73'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
73'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
73'
Н'Диайе Альфред получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити. Это Масуаку Артур заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Халл Сити
72'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
71'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Якупович Элдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
68'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Крессуэлл Арон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
66'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
66'
Удар от ворот произведет Халл Сити
66'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Гросицки Камил отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
64'
Кэрролл Эндрю получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Кэрролл Эндрю коснулся мяча рукой.
63'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Халл Сити
62'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
62'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
Угловой
62'
Клукас Сэм из команды Халл Сити подал угловой справа.
60'
Гросицки Камил имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
ШТАНГА! Н'Диайе Альфред попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
59'
Маркович Лазар на финте ушёл от оппонента.
59'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
58'
Ниассе Умар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Ниассе Умар наказан за толчок Фонте Жозе
57'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
56'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает подножку. Байрам Сэм заработал фол.
56'
Кэрролл Эндрю пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Гросицки Камил сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робертсон Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
53'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
52'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает подножку. Гросицки Камил заработал фол.
Травма, повреждение
50'
Раноккия Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Раноккия Андреа наказан за толчок Кэрролл Эндрю
48'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
48'
Эрнандес Абель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дэвис Кёртис уходит с поля и его заменяет Гросицки Камил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
48'
Куйяте Шейку бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Халл Сити
Угловой
47'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
46'
Раноккия Андреа выбил мяч на угловой.
46'
Удар от ворот произведет Халл Сити
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
Угловой
46'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
45'
Раноккия Андреа выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
43'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Байрам Сэм заработал фол.
42'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Эль-Мухамади Ахмед заработал фол.
38'
Эль-Мухамади Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Ниассе Умар коснулся мяча рукой.
33'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Маркович Лазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
33'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
32'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
32'
Н'Диайе Альфред выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
32'
Лансини Мануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
31'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Фол, нарушение
30'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Эль-Мухамади Ахмед заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
30'
Раноккия Андреа наказан за толчок Кэрролл Эндрю
Угловой
29'
Клукас Сэм из команды Халл Сити подал угловой слева.
29'
Байрам Сэм выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
27'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает подножку. Крессуэлл Арон заработал фол.
27'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
27'
Байрам Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
Травма, повреждение
25'
Раноккия Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает подножку. Н'Диайе Альфред заработал фол.
Травма, повреждение
23'
Раноккия Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
22'
Раноккия Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
20'
Ниассе Умар из команды Халл Сити в офсайде
19'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэрролл Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
Офсайд
17'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
Фол, нарушение
16'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
15'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Магир Гарри
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает навес
14'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Снодграсс Роберт пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
12'
Маркович Лазар наказан за толчок Айю Андре
12'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
Угловой
12'
Маркович Лазар из команды Халл Сити разыграл угловой с правого угла.
12'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
12'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес
11'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Маркович Лазар из команды Халл Сити подал угловой справа.
11'
Крессуэлл Арон выбил мяч на угловой.
11'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
7'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
7'
Магир Гарри из команды Халл Сити делает подножку. Кэрролл Эндрю заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
4'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Кэрролл Эндрю заработал фол.
3'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
2'
Фонте Жозе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Фонте Жозе атакует сзади соперника. Эрнандес Абель пострадал.
2'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Халл Сити 2:1 Вест Хэм
Халл Сити
33.6% (72)
Ничья:
41.1% (88)
Вест Хэм
25.2% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.4% (78)
Вест Хэм:
16.8% (36)
Халл Сити:
15.4% (33)
Халл Сити:
15% (32)
Ничья:
4.2% (9)
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