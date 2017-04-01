Стадион: Кингстон Коммьюникейшн Зрители: 20820
2' Желтая карточкаФонте Жозе
0:1
18' ГолКэрролл Эндрю
1:1
53' ГолРобертсон Эндрю
58' Желтая карточкаНиассе Умар
64' Желтая карточкаКэрролл Эндрю
73' Желтая карточкаН'Диайе Альфред
2:1
85' ГолРаноккия Андреа
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
97'
97'
Байрам Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
97'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес
95'
94'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
93'
93'
Кэрролл Эндрю бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Ниассе Умар из команды Халл Сити в офсайде
92'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
92'
92'
Хенриксен Маркус из команды Халл Сити делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Якупович Элдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Якупович Элдин
88'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 20820 болельщиков
88'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
85'
Гросицки Камил сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Раноккия Андреа из клуба "Халл Сити" отправил мяч головой в ворота.
85'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
85'
Мэлони Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
84'
Гросицки Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
83'
82'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
82'
80'
Тактическая замена. Эрнандес Абель уходит с поля и его заменяет Хенриксен Маркус
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Тактическая замена. Н'Диайе Альфред уходит с поля и его заменяет Мэлони Шон
78'
78'
76'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм устремляется вперед с мячом.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
73'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
73'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Н'Диайе Альфред получает желтую карточку.
73'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити. Это Масуаку Артур заработал фол.
72'
72'
Фернандес Эдимилсон из команды Вест Хэм делает навес
71'
71'
Якупович Элдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
69'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
68'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Крессуэлл Арон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает навес
66'
66'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Гросицки Камил отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
64'
Кэрролл Эндрю получает желтую карточку.
64'
Кэрролл Эндрю коснулся мяча рукой.
63'
62'
62'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
62'
62'
Клукас Сэм из команды Халл Сити подал угловой справа.
60'
Гросицки Камил имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
ШТАНГА! Н'Диайе Альфред попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
Маркович Лазар на финте ушёл от оппонента.
59'
58'
Ниассе Умар получает желтую карточку.
58'
Ниассе Умар наказан за толчок Фонте Жозе
57'
57'
Эль-Мухамади Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает подножку. Байрам Сэм заработал фол.
56'
Кэрролл Эндрю пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Гросицки Камил сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робертсон Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
53'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает подножку. Гросицки Камил заработал фол.
50'
Раноккия Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Раноккия Андреа наказан за толчок Кэрролл Эндрю
48'
48'
Эрнандес Абель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
46'
Тактическая замена. Дэвис Кёртис уходит с поля и его заменяет Гросицки Камил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
48'
Куйяте Шейку бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
47'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
46'
Раноккия Андреа выбил мяч на угловой.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
46'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
45'
Раноккия Андреа выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
44'
43'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Байрам Сэм заработал фол.
42'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Эль-Мухамади Ахмед заработал фол.
38'
Эль-Мухамади Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игроки ФК "Халл Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
37'
Снодграсс Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Снодграсс Роберт заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
34'
Ниассе Умар коснулся мяча рукой.
33'
33'
Маркович Лазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
33'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
32'
Н'Диайе Альфред выбил мяч на угловой.
32'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
32'
Лансини Мануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
30'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает подножку. Эль-Мухамади Ахмед заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Раноккия Андреа наказан за толчок Кэрролл Эндрю
29'
Клукас Сэм из команды Халл Сити подал угловой слева.
29'
Байрам Сэм выбил мяч на угловой.
27'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает подножку. Крессуэлл Арон заработал фол.
27'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
27'
Байрам Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
25'
Раноккия Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает подножку. Н'Диайе Альфред заработал фол.
23'
Раноккия Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
22'
Раноккия Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Ниассе Умар из команды Халл Сити в офсайде
19'
18'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэрролл Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
17'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
16'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает подножку. Куйяте Шейку заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Кэрролл Эндрю наказан за толчок Магир Гарри
14'
14'
14'
Снодграсс Роберт пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
12'
Маркович Лазар наказан за толчок Айю Андре
12'
Клукас Сэм из команды Халл Сити делает навес
12'
Маркович Лазар из команды Халл Сити разыграл угловой с правого угла.
12'
Фонте Жозе выбил мяч на угловой.
12'
Ниассе Умар из команды Халл Сити делает навес
11'
11'
Маркович Лазар из команды Халл Сити подал угловой справа.
11'
Крессуэлл Арон выбил мяч на угловой.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Раноккия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
7'
Магир Гарри из команды Халл Сити делает подножку. Кэрролл Эндрю заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Кэрролл Эндрю заработал фол.
3'
2'
Фонте Жозе получает желтую карточку.
2'
Фонте Жозе атакует сзади соперника. Эрнандес Абель пострадал.
2'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Халл Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Халл Сити 2:1 Вест Хэм
Халл Сити
33.6% (72)
Ничья:
41.1% (88)
Вест Хэм
25.2% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.4% (78)
1:2 Вест Хэм:
16.8% (36)
1:0 Халл Сити:
15.4% (33)
2:1 Халл Сити:
15% (32)
2:2 Ничья:
4.2% (9)
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