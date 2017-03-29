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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Вест Бромвич
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
93.8% (105)
Ничья:
4.5% (5)
Вест Бромвич
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
42% (47)
Манчестер Юнайтед:
19.6% (22)
Манчестер Юнайтед:
13.4% (15)
Манчестер Юнайтед:
9.8% (11)
Ничья:
3.6% (4)
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