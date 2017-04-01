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Стадион: Зрители: 20805
Уотфорд
1:0
Конец матча
Сандерленд
0'
1:0
59' Гол
Бритос Мигель
72' Желтая карточка
Джонс Билли
77' Желтая карточка
Хазри Вахби
78' Желтая карточка
Коне Ламин
90' Желтая карточка
Капу Этьен
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Бритос Мигель коснулся мяча рукой.
94'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд делает навес
Офсайд
94'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
93'
Капу Этьен получает желтую карточку.
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
93'
Капу Этьен совершает грубый фол. Овьедо Брайан был жертвой
92'
Удар от ворот произведет Сандерленд
Фол, нарушение
91'
О'Ши Джон из команды Сандерленд делает подножку. Окака Стефано заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет Уотфорд
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
89'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Ндонг Ибраим заработал фол.
88'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Окака Стефано пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
87'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Суньига Хуан
Фол, нарушение
86'
Борини Фабио нарушает правила. Окака Стефано пострадал
86'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает подножку. Коне Ламин заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает навес
84'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хазри Вахби из команды Сандерленд делает навес
84'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
83'
Борини Фабио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
83'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 20805 болельщиков
Фол, нарушение
82'
Дефо Джермейн наказан за толчок Саксесс Исаак
81'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
81'
После дальнего удара, который нанес Саксесс Исаак мяч отбит вратарем
Офсайд
80'
Хазри Вахби коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
80'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
78'
Коне Ламин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
Коне Ламин совершает грубый фол. Ньянг М'Байе был жертвой
78'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
Фол, нарушение
78'
Окака Стефано наказан за толчок Родуэлл Джек
Желтая карточка
77'
Хазри Вахби получает желтую карточку за споры
75'
Удар от ворот произведет Сандерленд
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает неудачный навес.
74'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
72'
Джонс Билли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Джонс Билли из команды Сандерленд. Это Саксесс Исаак заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Уотфорд
71'
Денайе Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает навес
71'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Янузай Аднан уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
О'Ши Джон из команды Сандерленд остановил атаку, перехватив мяч.
70'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
69'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
69'
Янмат Дарил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Янузай Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
69'
Холебас Хосе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
68'
Родуэлл Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Капу Этьен заработал фол.
66'
Янузай Аднан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
После дальнего удара, который нанес Борини Фабио мяч отбит вратарем
64'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Бритос Мигель пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
Угловой
64'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
63'
Ньянг М'Байе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Саксесс Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
62'
Саксесс Исаак коснулся мяча рукой.
61'
Тактическая замена. Гибсон Даррон уходит с поля и его заменяет Ндонг Ибраим
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Каткарт Крейг сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бритос Мигель из клуба "Уотфорд" отправил мяч головой в ворота.
59'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
Окака Стефано из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
58'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
58'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
58'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Удар от ворот произведет Сандерленд
57'
Холебас Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Удар от ворот произведет Уотфорд
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд подал угловой слева.
54'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
53'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
52'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Сандерленд
52'
Ньянг М'Байе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
50'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
50'
Овьедо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
49'
Янмат Дарил из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Окака Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
48'
Дефо Джермейн возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Дефо Джермейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Дефо Джермейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
47'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Ньянг М'Байе.
47'
Бритос Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Уотфорд
46'
Коне Ламин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
45'
Каткарт Крейг имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
45'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
44'
Ньянг М'Байе имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд подал угловой слева.
43'
Янузай Аднан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Кабул Юнес получил травму и заменен. Янмат Дарил выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
40'
Кабул Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
38'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
37'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
37'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд подал угловой слева.
37'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
36'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Удар от ворот произведет Сандерленд
35'
Капу Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Окака Стефано наказан за толчок Джонс Билли
33'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
31'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает навес
Фол, нарушение
30'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд. Это Овьедо Брайан заработал фол.
30'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Удар от ворот произведет Сандерленд
27'
Дюкур Абдулайе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Окака Стефано из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
Угловой
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
26'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
26'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
25'
Амрабат Нордин наказан за толчок Овьедо Брайан
25'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Удар от ворот произведет Уотфорд
23'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд делает неудачный навес.
22'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
21'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
21'
Капу Этьен на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Сандерленд
20'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
20'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает навес
20'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Сандерленд
18'
Дюкур Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Джонс Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
17'
Янузай Аднан выбил мяч на угловой.
17'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
15'
Удар от ворот произведет Сандерленд
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Сандерленд
12'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
12'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньянг М'Байе, и мяч снова в игре
11'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает навес
11'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Угловой
10'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд подал угловой слева.
10'
Бритос Мигель выбил мяч на угловой.
9'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой слева.
9'
Янузай Аднан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает навес
7'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
5'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
5'
Бритос Мигель выбил мяч на угловой.
Угловой
4'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд подал угловой слева.
4'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
3'
Удар от ворот произведет Сандерленд
3'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
Угловой
2'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
2'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает навес
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Денайе Джейсон заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сандерленд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Сандерленд
Уотфорд
67.8% (143)
Ничья:
20.9% (44)
Сандерленд
11.4% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
36% (76)
Уотфорд:
24.6% (52)
Ничья:
16.1% (34)
Уотфорд:
5.7% (12)
Сандерленд:
4.7% (10)
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