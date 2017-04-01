Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20805
1:0
Конец матча
1:0
59' ГолБритос Мигель
72' Желтая карточкаДжонс Билли
77' Желтая карточкаХазри Вахби
78' Желтая карточкаКоне Ламин
90' Желтая карточкаКапу Этьен
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
95'
95'
Бритос Мигель коснулся мяча рукой.
94'
94'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд делает навес
94'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Капу Этьен получает желтую карточку.
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
93'
Капу Этьен совершает грубый фол. Овьедо Брайан был жертвой
92'
91'
О'Ши Джон из команды Сандерленд делает подножку. Окака Стефано заработал фол.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
89'
89'
89'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Ндонг Ибраим заработал фол.
88'
87'
Окака Стефано пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
87'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Суньига Хуан
86'
Борини Фабио нарушает правила. Окака Стефано пострадал
86'
86'
86'
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает подножку. Коне Ламин заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает навес
84'
84'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хазри Вахби из команды Сандерленд делает навес
84'
84'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
83'
Борини Фабио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
83'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 20805 болельщиков
82'
Дефо Джермейн наказан за толчок Саксесс Исаак
81'
81'
81'
После дальнего удара, который нанес Саксесс Исаак мяч отбит вратарем
80'
Хазри Вахби коснулся мяча рукой.
80'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
78'
Коне Ламин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
Коне Ламин совершает грубый фол. Ньянг М'Байе был жертвой
78'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хазри Вахби из команды Сандерленд подал угловой справа.
78'
Окака Стефано наказан за толчок Родуэлл Джек
77'
Хазри Вахби получает желтую карточку за споры
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает неудачный навес.
74'
72'
Джонс Билли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Джонс Билли из команды Сандерленд. Это Саксесс Исаак заработал фол.
72'
71'
Денайе Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
71'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает навес
71'
70'
Тактическая замена. Янузай Аднан уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
О'Ши Джон из команды Сандерленд остановил атаку, перехватив мяч.
70'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
69'
Янмат Дарил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Янузай Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Холебас Хосе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
68'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
68'
Родуэлл Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Капу Этьен заработал фол.
66'
Янузай Аднан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
После дальнего удара, который нанес Борини Фабио мяч отбит вратарем
64'
64'
Бритос Мигель пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
64'
63'
Ньянг М'Байе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Саксесс Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
62'
Саксесс Исаак коснулся мяча рукой.
61'
Тактическая замена. Гибсон Даррон уходит с поля и его заменяет Ндонг Ибраим
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Каткарт Крейг сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бритос Мигель из клуба "Уотфорд" отправил мяч головой в ворота.
59'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
Окака Стефано из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
58'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
57'
Холебас Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
54'
54'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
53'
53'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
52'
52'
52'
Ньянг М'Байе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
50'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
50'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
50'
Овьедо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Янмат Дарил из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Окака Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Дефо Джермейн возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Дефо Джермейн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Дефо Джермейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
47'
47'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Ньянг М'Байе.
47'
Бритос Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Коне Ламин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Янузай Аднан заработал фол.
45'
Каткарт Крейг имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
45'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
44'
Ньянг М'Байе имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
43'
Янузай Аднан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Кабул Юнес получил травму и заменен. Янмат Дарил выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Кабул Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
39'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
38'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
37'
37'
37'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
36'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Капу Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Окака Стефано наказан за толчок Джонс Билли
33'
33'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
31'
31'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает навес
30'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд. Это Овьедо Брайан заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Дюкур Абдулайе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Окака Стефано из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
26'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
26'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Амрабат Нордин наказан за толчок Овьедо Брайан
25'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
23'
Денайе Джейсон из команды Сандерленд делает неудачный навес.
22'
21'
21'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
21'
Капу Этьен на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
20'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает навес
20'
19'
18'
Дюкур Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
17'
Янузай Аднан выбил мяч на угловой.
17'
16'
16'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает неудачный навес.
14'
13'
13'
12'
12'
12'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Ньянг М'Байе, и мяч снова в игре
11'
11'
11'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
10'
Бритос Мигель выбил мяч на угловой.
9'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой слева.
9'
Янузай Аднан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
8'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает навес
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
5'
5'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
5'
Бритос Мигель выбил мяч на угловой.
4'
4'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
3'
3'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
2'
2'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Амрабат Нордин из команды Уотфорд делает навес
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Денайе Джейсон заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сандерленд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Сандерленд
Уотфорд
67.8% (143)
Ничья:
20.9% (44)
Сандерленд
11.4% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уотфорд:
36% (76)
2:1 Уотфорд:
24.6% (52)
1:1 Ничья:
16.1% (34)
2:0 Уотфорд:
5.7% (12)
1:2 Сандерленд:
4.7% (10)
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