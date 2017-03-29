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Стадион:
Челси
 
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Кристал Пэлас
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Кристал Пэлас, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Челси
93.4% (99)
Ничья:
5.7% (6)
Кристал Пэлас
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
48.1% (51)
Челси:
14.2% (15)
Челси:
9.4% (10)
Челси:
9.4% (10)
Челси:
4.7% (5)
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