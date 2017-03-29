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Стадион:
Ливерпуль
 
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Эвертон
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Эвертон, который состоится 01.04.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль
88.9% (104)
Ничья:
5.1% (6)
Эвертон
6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
44.4% (52)
Ливерпуль:
15.4% (18)
Ливерпуль:
10.3% (12)
Ливерпуль:
8.5% (10)
Эвертон:
3.4% (4)
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