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Стадион:
Суонси
0:0
Первый тайм: 20'
Мидлсбро
0'
16' Желтая карточка
Фер Лерой
20'
Первый тайм
20'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
19'
Траоре Адама из команды Мидлсбро сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Моусон Алфи из команды Суонси делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
Желтая карточка
16'
Фер Лерой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
16'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
Офсайд
16'
Айю Джордан из команды Суонси в офсайде
Фол, нарушение
15'
Клэйтон Адам коснулся мяча рукой.
15'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Айю Джордан из команды Суонси делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Суонси
14'
Клэйтон Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Даунинг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
13'
Негредо Альваро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает навес прямо в штрафную.
13'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает навес
12'
Негредо Альваро на финте ушёл от оппонента.
12'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Барраган Антонио из команды Мидлсбро делает навес
11'
Вальдес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
10'
Айю Джордан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
Айю Джордан из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
10'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
9'
Корк Джек из команды Суонси. Это Траоре Адама заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
7'
Ольссон Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Ольссон Мартин на финте ушёл от оппонента.
7'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
7'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
6'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Кэрролл Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро подал угловой слева.
5'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
5'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Корк Джек заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Клэйтон Адам заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
2'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает неудачный навес.
Фол, нарушение
1'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Фер Лерой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 0:0 Мидлсбро
Суонси
84.1% (180)
Ничья:
13.6% (29)
Мидлсбро
2.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Суонси:
41.6% (89)
Суонси:
28% (60)
Ничья:
12.1% (26)
Суонси:
10.3% (22)
Суонси:
1.4% (3)
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