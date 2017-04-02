- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Либерти
16' Желтая карточкаФер Лерой
|
16'
Состав команд
26
Нотон
Кайл
24
Корк
Джек
42
Кэрролл
Том
37
Траоре
Адама
Суонси 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 26 Нотон Кайл Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 16 Ольссон Мартин Защитник
- 8 Фер Лерой Полузащитник
- 24 Корк Джек Полузащитник
- 42 Кэрролл Том Полузащитник
- 28 Нарсинг Лучано Нападающий
- 3 Айю Джордан Нападающий
- 23 Сигурдссон Гильфи Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Нордфельдт Кристоффер Вратарь
- 35 Кингсли Стивен Защитник
- 5 Ван дер Хорн Майк Защитник
- 4 Ки Сон-Ён Полузащитник
- 20 Монтеро Джефферсон Полузащитник
- 62 Макбарни Оливер Нападающий
- 10 Бастон Борха Нападающий
- Главный тренер: Клемент Пол
- Травмы и дисквалификации
- Ранхель Анхель Травмирован
- Дайер Натан Травмирован
Мидлсбро 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Вальдес Виктор Вратарь
- 17 Барраган Антонио Защитник
- 5 Бернардо Эспиноса Защитник
- 6 Гибсон Бен Защитник
- 2 Фабио да Сильва Защитник
- 14 Де Рон Мартен Полузащитник
- 8 Клэйтон Адам Полузащитник
- 37 Траоре Адама Полузащитник
- 19 Даунинг Стюарт Полузащитник
- 21 Рамирес Гастон Полузащитник
- 10 Негредо Альваро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Гузан Брэд Вратарь
- 4 Айяла Даниэль Защитник
- 27 Гедиура Адлен Полузащитник
- 7 Лидбиттер Грант Полузащитник
- 34 Форшоу Адам Полузащитник
- 18 Стуани Кристиан Нападающий
- 29 Жестед Рюди Нападающий
- Главный тренер: Эгнью Стив
- Травмы и дисквалификации
- Чамберс Калум Травмирован
- Фрэнд Джордж Травмирован
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 18.03.2017 Борнмут 2:0 Суонси ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер ПЛ
- 05.02.2017 Манчестер Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 03.01.2017 Кристал Пэлас 1:2 Суонси ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Мидлсбро 3:0 Суонси ПЛ
- 14.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Суонси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Эвертон 1:1 Суонси ПЛ
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси ПЛ
Мидлсбро (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.03.2017 Сток Сити 2:0 Мидлсбро ПЛ
- 25.02.2017 Кристал Пэлас 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 11.02.2017 Мидлсбро 0:0 Эвертон ПЛ
- 04.02.2017 Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 31.01.2017 Мидлсбро 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.01.2017 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 14.01.2017 Уотфорд 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 02.01.2017 Мидлсбро 0:0 Лестер ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Бёрнли 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 17.12.2016 Мидлсбро 3:0 Суонси ПЛ
- 14.12.2016 Мидлсбро 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 11.12.2016 Саутгемптон 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 05.12.2016 Мидлсбро 1:0 Халл Сити ПЛ
- 26.11.2016 Лестер 2:2 Мидлсбро ПЛ
- 20.11.2016 Мидлсбро 0:1 Челси ПЛ
- 05.11.2016 Манчестер Сити 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 29.10.2016 Мидлсбро 2:0 Борнмут ПЛ
- 22.10.2016 Арсенал 0:0 Мидлсбро ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мидлсбро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|60 - 23
|69
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|18
|8
|3
|57 - 21
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|64 - 37
|59
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|54 - 30
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|42 - 23
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|56 - 34
|50
|7.
|Эвертон
|Заявка
|30
|14
|8
|8
|52 - 33
|50
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 38
|44
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 44
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|33 - 36
|34
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|34 - 48
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|42 - 54
|34
|13.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|35 - 47
|33
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|41 - 54
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|31 - 44
|32
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|38 - 47
|31
|17.
|Суонси
|0:0 Заявка
|30
|8
|4
|18
|36 - 63
|28
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 59
|27
|19.
|Мидлсбро
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|20 - 33
|23
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|24 - 51
|20
Первый тайм
20'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
19'
Траоре Адама из команды Мидлсбро сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Моусон Алфи из команды Суонси делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
16'
Фер Лерой - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
16'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
16'
Айю Джордан из команды Суонси в офсайде
15'
Клэйтон Адам коснулся мяча рукой.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Айю Джордан из команды Суонси делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Суонси
14'
Клэйтон Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Даунинг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
13'
Негредо Альваро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает навес прямо в штрафную.
13'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает навес
12'
Негредо Альваро на финте ушёл от оппонента.
12'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Барраган Антонио из команды Мидлсбро делает навес
11'
Вальдес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
10'
Айю Джордан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
Айю Джордан из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
10'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Корк Джек из команды Суонси. Это Траоре Адама заработал фол.
7'
7'
Ольссон Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Ольссон Мартин на финте ушёл от оппонента.
7'
Кэрролл Том из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
7'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
6'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Кэрролл Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро подал угловой слева.
5'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
5'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Корк Джек заработал фол.
3'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Клэйтон Адам заработал фол.
2'
2'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает неудачный навес.
1'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Фер Лерой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 0:0 Мидлсбро
Суонси
84.1% (180)
Ничья:
13.6% (29)
Мидлсбро
2.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Суонси:
41.6% (89)
2:1 Суонси:
28% (60)
1:1 Ничья:
12.1% (26)
2:0 Суонси:
10.3% (22)
3:1 Суонси:
1.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация