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Стадион: Мадейски
Предыдущие игры
Рединг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 17.03.2017 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Рединг Ч
- 11.03.2017 Престон Норт Энд 3:0 Рединг Ч
- 07.03.2017 Рединг 0:0 Ньюкасл Ч
- 04.03.2017 Рединг 2:1 Вулверхэмптон Ч
- 25.02.2017 Брайтон 3:0 Рединг Ч
- 21.02.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Рединг Ч
- 14.02.2017 Рединг 3:2 Брентфорд Ч
- 11.02.2017 Рединг 0:0 Барнсли Ч
- 04.02.2017 Ипсвич 2:2 Рединг Ч
- 31.01.2017 Бирмингем 0:1 Рединг Ч
- 28.01.2017 Рединг 2:1 Кардифф Сити Ч
- 21.01.2017 Дерби 3:2 Рединг Ч
- 12.01.2017 Рединг 0:1 КПР Ч
- 02.01.2017 Бристоль Сити 2:3 Рединг Ч
- 26.12.2016 Рединг 3:1 Норвич Ч
- 17.12.2016 Блэкберн 2:3 Рединг Ч
- 13.12.2016 Лидс 2:0 Рединг Ч
- 10.12.2016 Рединг 2:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 03.12.2016 Фулхэм 5:0 Рединг Ч
- 26.11.2016 Рединг 2:1 Бристоль Сити Ч
Лидс (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.03.2017 Лидс 2:0 Брайтон Ч
- 11.03.2017 Лидс 0:0 КПР Ч
- 07.03.2017 Фулхэм 1:1 Лидс Ч
- 03.03.2017 Бирмингем 1:3 Лидс Ч
- 25.02.2017 Лидс 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 18.02.2017 Ипсвич 1:1 Лидс Ч
- 14.02.2017 Лидс 2:1 Бристоль Сити Ч
- 11.02.2017 Лидс 0:2 Кардифф Сити Ч
- 05.02.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Лидс Ч
- 01.02.2017 Блэкберн 1:2 Лидс Ч
- 25.01.2017 Лидс 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 21.01.2017 Барнсли 3:2 Лидс Ч
- 13.01.2017 Лидс 1:0 Дерби Ч
- 02.01.2017 Лидс 3:0 Ротерхэм Ч
- 29.12.2016 Астон Вилла 1:1 Лидс Ч
- 26.12.2016 Престон Норт Энд 1:4 Лидс Ч
- 17.12.2016 Лидс 1:0 Брентфорд Ч
- 13.12.2016 Лидс 2:0 Рединг Ч
- 09.12.2016 Брайтон 2:0 Лидс Ч
- 03.12.2016 Лидс 2:0 Астон Вилла Ч
Последние игры между собой
Рединг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Лидс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 13.12.2016 Лидс 2:0 Рединг .Чемпионшип
- 16.04.2016 Лидс 3:2 Рединг .Чемпионшип
- 16.08.2015 Рединг 0:0 Лидс .Чемпионшип
- 10.02.2015 Рединг 0:2 Лидс .Чемпионшип
- 01.10.2014 Лидс 0:0 Рединг .Чемпионшип
- 12.03.2014 Лидс 2:4 Рединг .Чемпионшип
- 18.09.2013 Рединг 1:0 Лидс .Чемпионшип
- 06.04.2012 Рединг 2:0 Лидс .Чемпионшип
- 17.12.2011 Лидс 0:1 Рединг .Чемпионшип
- 22.04.2011 Лидс 0:0 Рединг .Чемпионшип
- 27.11.2010 Рединг 0:0 Лидс .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл
|38
|24
|6
|8
|70 - 32
|78
|2.
|Брайтон
|38
|23
|8
|7
|63 - 33
|77
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|37
|22
|5
|10
|47 - 43
|71
|4.
|Лидс
|38
|21
|6
|11
|52 - 36
|69
|5.
|Рединг
|38
|20
|7
|11
|51 - 49
|67
|6.
|Шеффилд Уэнсдей
|38
|18
|8
|12
|48 - 39
|62
|7.
|Фулхэм
|38
|16
|13
|9
|66 - 47
|61
|8.
|Норвич
|38
|16
|9
|13
|65 - 56
|57
|9.
|Престон Норт Энд
|38
|15
|12
|11
|53 - 47
|57
|10.
|Дерби
|38
|14
|11
|13
|41 - 38
|53
|11.
|Барнсли
|38
|14
|9
|15
|55 - 55
|51
|12.
|Кардифф Сити
|38
|14
|9
|15
|53 - 54
|51
|13.
|Астон Вилла
|38
|13
|12
|13
|39 - 39
|51
|14.
|Брентфорд
|38
|14
|8
|16
|60 - 57
|50
|15.
|КПР
|38
|14
|8
|16
|46 - 51
|50
|16.
|Вулверхэмптон
|37
|12
|9
|16
|46 - 48
|45
|17.
|Бирмингем
|38
|11
|12
|15
|38 - 54
|45
|18.
|Ипсвич
|38
|10
|15
|13
|38 - 47
|45
|19.
|Бристоль Сити
|38
|11
|8
|19
|50 - 53
|41
|20.
|Ноттингем Форест
|38
|11
|8
|19
|53 - 64
|41
|21.
|Бартон Альбион
|38
|10
|11
|17
|39 - 53
|41
|22.
|Блэкберн
|38
|9
|13
|16
|46 - 57
|40
|23.
|Уиган
|38
|8
|10
|20
|31 - 44
|34
|24.
|Ротерхэм
|38
|4
|5
|29
|33 - 87
|17
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рединг - Лидс, который состоится 01.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рединг - Лидс, который состоится 01.04.2017.
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Прогнозы на матч Рединг - Лидс
Рединг
48.9% (44)
Ничья:
35.6% (32)
Лидс
15.6% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.2% (29)
1:0 Рединг:
22.2% (20)
2:1 Рединг:
17.8% (16)
1:2 Лидс:
6.7% (6)
2:0 Рединг:
5.6% (5)
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