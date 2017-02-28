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Стадион:
Рединг
 
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Лидс
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рединг - Лидс, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Рединг - Лидс
Рединг
48.9% (44)
Ничья:
35.6% (32)
Лидс
15.6% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.2% (29)
Рединг:
22.2% (20)
Рединг:
17.8% (16)
Лидс:
6.7% (6)
Рединг:
5.6% (5)
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