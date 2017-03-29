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Стадион:
Бёрнли
 
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Тоттенхэм
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Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм
Бёрнли
3.7% (4)
Ничья:
10.1% (11)
Тоттенхэм
86.2% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
46.8% (51)
Тоттенхэм:
15.6% (17)
Тоттенхэм:
10.1% (11)
Тоттенхэм:
7.3% (8)
Ничья:
6.4% (7)
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