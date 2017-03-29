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Стадион:
Лестер
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Сток Сити, который состоится 01.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Сток Сити
Лестер
89% (97)
Ничья:
7.3% (8)
Сток Сити
3.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
39.4% (43)
Лестер:
22% (24)
Лестер:
14.7% (16)
Ничья:
4.6% (5)
Лестер:
3.7% (4)
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